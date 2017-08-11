Haaretz: самый пожилой мужчина в мире скончался в возрасте 113 лет

ТАСС, 11 августа. Старейший мужчина на планете, житель Хайфы Исраэль Криштал скончался на 114-м году жизни. Об этом сообщила в пятницу газета Haaretz.

Криштал родился 15 сентября 1903 года в Польше. Самым пожилым мужчиной в мире переживший Холокост израильтянин был признан после смерти японца Ясутаро Коидэ, который скончался за два месяца до своего 113-летия - 19 января 2016 года.

В настоящий момент самым пожилым человеком на Земле является жительница Ямайки Вайолет Браун, родившаяся 10 марта 1900 года.