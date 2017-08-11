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На севере Карачаево-Черкесии установлен высокий класс пожарной опасности

Общество
11 августа, 19:07 UTC+3 ТАСС

Оперативную обстановку контролируют мобильные группы в муниципальных образованиях

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ТАСС, 11 августа. Высокий класс пожарной опасности установился в северных районах Карачаево-Черкесии, сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.

"По сведениям Карачаево-Черкесского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды с 12 по 14 августа в северных районах республики (Прикубанский, Усть-Джегутинский, Адыге-Хабльский, Ногайский, Абазинский, Хабезский), а также в городе Черкесске прогнозируется пятый класс пожарной опасности", - сказал сотрудник пресс- службы. ГУ МЧС России по Карачаево-Черкесской Республике настоятельно рекомендует населению воздержаться от разведения костров.

"Членам садоводческих товариществ не следует разводить костры на своих участках во избежание распространения огня на лесные массивы. Нарушителям правил пожарной безопасности грозят административные штрафы", - подчеркнул он.

Оперативную обстановку контролируют мобильные группы в муниципальных образованиях. Группы состоят из работников лесничеств, работников администраций муниципальных районов или городских округов, сотрудников органов внутренних дел, личного состава государственной противопожарной службы, добровольных пожарных, местных жителей.

"Силы и средства Главного Управления МЧС России по Карачаево-Черкесской Республике находятся в режиме готовности к реагированию на возможные чрезвычайные ситуации", - сообщили в пресс-службе.

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