Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 12.08:
$ 60.19
€ 70.75
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Россия и США продолжат вместе искать сведения о судьбах военнопленных

Общество
12 августа, 0:19 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 12, августа. /ТАСС
Поделиться
Материал из 1 страницы

ВАШИНГТОН, 12 августа. /ТАСС/. Представители США и России намерены развивать сотрудничество в деле поиска и установления судеб военнослужащих обеих стран, которые пропали без вести во время военных конфликтов. Об этом говорится в сообщении, распространенном в пятницу пресс-службой посольства РФ в США по итогам визита в Вашингтон делегации российской стороны совместной российско-американской Комиссии по делам военнопленных и пропавших без вести.

"В ходе технических переговоров обсуждались вопросы, связанные с установлением судеб экипажей самолетов, сбитых над территорией Корейского полуострова в период боевых действий (1950-1953 гг.), а также возможности и перспективы дальнейшей работы сторон в этой области, - говорится в сообщении. - По итогам визита российская и американская стороны выразили удовлетворение достигнутым уровнем взаимопонимания и готовность развивать сотрудничество в деле установления судеб российских и американских военнослужащих, пропавших без вести в ходе военных конфликтов".

Россию на этих встречах представлял ответственный секретарь российской стороны совместной Комиссии, замначальника Управления Минобороны РФ по увековечению памяти погибших при защите Отечества Андрей Таранов и замруководителя рабочей группы Комиссии по войне на Корейском полуострове, начальник Центрального Архива МО Игорь Пермяков. От американской стороны на встречах присутствовал сопредседатель совместной Комиссии с американской стороны, отставной генерал Роберт Фоглсонг.

"У нас были технические переговоры рабочей группы комиссии, которые завершились по плану. Согласованы сроки проведения 21-го пленума в Москве с 7 по 9 ноября. Подтверждено участие американской стороны, намечены дальнейшие шаги в работе по теме войны в Корее и по холодной войне", - сообщил ТАСС Таранов. По его словам, в этот раз в Вашингтоне обсуждались технические вещи.

"Мы информацией обмениваемся в рабочем порядке", - добавил он.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
США Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Почему Седьмая симфония Шостаковича получила название "Ленинградская"
Монумент перед музеем атомной бомбардировки в Нагасаки
Нагасаки — город, который верит, что останется последним, пережившим ядерную бомбардировку
Истории москвичей, попрощавшихся с пятиэтажками
Фото
10
"Счастье наступает внизу". Как советские альпинисты покоряли Эверест
38
Объявлены победители Международного конкурса фотожурналистики имени Стенина
11
"Признание в любви": в Москве прошел женский велопарад
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Ударная сила: Су-57 и другие новейшие машины боевой авиации России
2
Ситуация с ведущим "Пусть говорят" может проясниться 14 августа
3
Главком ВКС РФ: боевая подготовка российских летчиков изменена с учетом опыта в Сирии
4
Причиной столкновения поездов в Египте могла стать ошибка машиниста
5
Арнольд Шварценеггер подтвердил свое участие в шестом "Терминаторе"
6
Лавров предостерег США от вмешательства в выборы в России
7
Тренер: молотобоец Пронкин в будущем будет рвать соперников уже под российским флагом
Темы дня
Новости партнеров
Реклама