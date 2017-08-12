Россия и США продолжат вместе искать сведения о судьбах военнопленных

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ВАШИНГТОН, 12 августа. /ТАСС/. Представители США и России намерены развивать сотрудничество в деле поиска и установления судеб военнослужащих обеих стран, которые пропали без вести во время военных конфликтов. Об этом говорится в сообщении, распространенном в пятницу пресс-службой посольства РФ в США по итогам визита в Вашингтон делегации российской стороны совместной российско-американской Комиссии по делам военнопленных и пропавших без вести.
"В ходе технических переговоров обсуждались вопросы, связанные с установлением судеб экипажей самолетов, сбитых над территорией Корейского полуострова в период боевых действий (1950-1953 гг.), а также возможности и перспективы дальнейшей работы сторон в этой области, - говорится в сообщении. - По итогам визита российская и американская стороны выразили удовлетворение достигнутым уровнем взаимопонимания и готовность развивать сотрудничество в деле установления судеб российских и американских военнослужащих, пропавших без вести в ходе военных конфликтов".
Россию на этих встречах представлял ответственный секретарь российской стороны совместной Комиссии, замначальника Управления Минобороны РФ по увековечению памяти погибших при защите Отечества Андрей Таранов и замруководителя рабочей группы Комиссии по войне на Корейском полуострове, начальник Центрального Архива МО Игорь Пермяков. От американской стороны на встречах присутствовал сопредседатель совместной Комиссии с американской стороны, отставной генерал Роберт Фоглсонг.
"У нас были технические переговоры рабочей группы комиссии, которые завершились по плану. Согласованы сроки проведения 21-го пленума в Москве с 7 по 9 ноября. Подтверждено участие американской стороны, намечены дальнейшие шаги в работе по теме войны в Корее и по холодной войне", - сообщил ТАСС Таранов. По его словам, в этот раз в Вашингтоне обсуждались технические вещи.
"Мы информацией обмениваемся в рабочем порядке", - добавил он.