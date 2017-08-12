Лауреатами премий правительства в сфере образования стали 12 человек

Легкоатлетка Клишина не будет пропускать зимний сезон и выступит на ЧМ в помещенииСпорт 12 августа, 7:58
NYT: Facebook тайно запустил в Китае собственное мобильное приложениеЭкономика и бизнес 12 августа, 7:08
СМИ: Обама может осенью вернуться к работе в Демократической партииМеждународная панорама 12 августа, 6:23
В Московском регионе будет солнечно и до 28 градусов теплаМосква 12 августа, 6:17
Канадец Шаповалов стал самым молодым полуфиналистом турнира ATP Masters в историиСпорт 12 августа, 6:10
Правительство планирует выделить 650 млн руб. пострадавшим от паводка в ПриморьеОбщество 12 августа, 6:06
Опрос: рейтинг Трампа начал растиМеждународная панорама 12 августа, 4:45
Трамп отказался от телефонного разговора с МадуроМеждународная панорама 12 августа, 4:41
МИД Венесуэлы объявил о выдворении поверенного в делах ПеруМеждународная панорама 12 августа, 4:24
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Правительство РФ удостоило премий в сфере образования 12 человек, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабмина в субботу.
Согласно документу, награды присуждены за учебные издания по истории и практике воспитания, теории и управлению подводными судами, аналитической химии и за методическую разработку для системы дополнительного образования детей с ограничениями по здоровью.
"Подписанным распоряжением присуждаются премии правительства 2017 года и присваивается звание "Лауреат премии правительства Российской Федерации в области образования" 12 соискателям, в их числе авторы научно- практических и научно-методических разработок, создатели учебно-методических пособий и учебных изданий в разных областях образования", - говорится в справке к документу.
Отмечается, что среди лауреатов премии пять докторов наук и пять кандидатов наук.