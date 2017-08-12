Лауреатами премий правительства в сфере образования стали 12 человек

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Правительство РФ удостоило премий в сфере образования 12 человек, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабмина в субботу.

Согласно документу, награды присуждены за учебные издания по истории и практике воспитания, теории и управлению подводными судами, аналитической химии и за методическую разработку для системы дополнительного образования детей с ограничениями по здоровью.

"Подписанным распоряжением присуждаются премии правительства 2017 года и присваивается звание "Лауреат премии правительства Российской Федерации в области образования" 12 соискателям, в их числе авторы научно- практических и научно-методических разработок, создатели учебно-методических пособий и учебных изданий в разных областях образования", - говорится в справке к документу.

Отмечается, что среди лауреатов премии пять докторов наук и пять кандидатов наук.