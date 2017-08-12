Сотрудники МЧС спасли в горах Иркутской области туриста с отказавшими ногами

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ТАСС, 12 августа. Спасатели эвакуировали из горного ущелья в Иркутской области мужчину, потерявшего возможность передвигаться. Как сообщили в субботу ТАСС в пресс-службе местного ГУ МЧС РФ, пострадавший госпитализирован.
"Одинокого мужчину в палатке обнаружили туристы на горной тропе хребта Хамар-Дабана. У 50-летнего жителя Омска по неизвестной причине отказали ноги, и он не смог продолжить путь. Мужчина остановился в ущелье "Чертовы ворота", поставил палатку и решил дожидаться помощи", - рассказал представитель ведомства.
Девять спасателей и пожарных поднялись по горной тропе на 5 км к пострадавшему. Врач осмотрел его и дал разрешение на транспортировку. Мужчина был спущен с хребта на носилках и передан скорой помощи.
"Благодаря тому, что тропа достаточно проходимая, турист был обнаружен прохожими, которые сообщили о нем по телефону. Обнаружить местонахождение человека было несложным, поскольку он зарегистрировал свой маршрут в спасательном подразделении", - цитируют в пресс-службе начальника поисково-спасательной службы Андрей Кармаданов.