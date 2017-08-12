В Татарстане проходит Международный фестиваль средневекового боя "Великий Болгар"

КАЗАНЬ, 12 августа. /ТАСС/. Болгарский государственный историко-архитектурный музей-заповедник принимает международный фестиваль средневекового боя "Великий Болгар", который открылся в субботу массовым боевым турниром "Битва дворов". В этом году фестиваль впервые получил международный статус, специально для участия в боях в Татарстан приехали команды из Чехии, Украины, Белоруссии, Израиля, Франции и других стран.

"В этом году турнир больше предыдущего по всем параметром - это и количество бойцов - около 600, и география шире - 34 команд из разных стран, количество участников конного турнира и зрителей. Фестиваль стал международным, потому что в его рамках впервые проходит очень рейтинговый турнир - гран-при Европы по клубным боям в формате пять на пять бойцов", - рассказал журналистам после открытия председатель Государственного комитета Татарстана по туризму Сергей Иванов, добавив, что бюджет фестиваля составил порядка 7 млн рублей.

По словам Сергея Иванова, в будущем госкомитет планирует провести в Болгаре битву наций - самое высшее соревнование в средневековых боях.

Кубок Донжона и конный турнир

В этом году фестиваль начался с массового сражения по средневековым боям - бугурта. Команды боролись друг с другом в формате "десять на десять". Как и в любом виде спорта, на поле, которое называется ресталище, кроме бойцов, находились "средневековые" судьи в соответствующих одеяниях. Как оказалось, ловко управлять мечом и носить 25-килограммовые доспехи умеют и девушки - среди участниц боев их было немало.

"Готовились мы к этому турниру не очень хорошо, потому что узнали о нем всего за две недели до начала, но, несмотря на это, я заняла первое место в кубке Донжона. Доспехи практически тоже не готовили - приехали с турнира в Омске и сразу сюда, даже сумки не разбирали, сейчас вернемся в Омск и еще один турнир. Средневековыми боями занимаюсь два года, есть еще такой спорт - современный мечевый бой - в нем я пять лет. Мне нравится что здесь сочетаются многие виды спорта - бокс, борьба, фехтование", - рассказала ТАСС член клуба "Гарда" из Новосибирска Анастасия.

Больше всего зрителей возле ристалища собрал конный турнир. Сначала рыцари в доспехах середины 15 века разминались, готовили своих боевых коней, затем вступили в бой. "Сложнее конечно быть рыцарем на лошади, потому что половина успеха зависит от уровня подготовки коня, ты тренируешься сам и его тренируешь. Конь иногда со своим настроением и характером, поэтому сложновато", - пояснил ТАСС участник межклубного военно-исторического объединения "Кавалерия" из Санкт-Петербурга Павел Мельников.

Кроме бугурта, кубка Донжона "один на один" и конного турнира, впервые рыцари посоревнуются в Болгаре в гран-при Европы среди клубных команд. Для этого заранее в Татарстан начали съезжаться спортсмены из разных уголков Европы. К примеру, "Тролли" приехали из Праги (Чехия) и уже надеются заполучить все лавры, потому что, признался ТАСС участник клуба Ян Кутнар, челябинские мастера куют им прочные доспехи.

"Мы побили все рекорды и выиграли все турниры в Чехии и даже в Европе. Мы - четвертая лучшая команда в мире. Два месяца готовились к этому бою: были на специальной диете, занимались физическими тренировками. Костюмы нам куют хорошие кузнецы из России, Челябинска, поэтому, я думаю, что наш клуб завоюет медали", - сказал он.

Завоевать гран-при Европы не меньше чешских коллег хотят и бойцы с Украины. Они уже смазали маслом свои доспехи, которые, кстати, стоят недешево - хороший комплект порядка 1,5-2 тыс. долларов или евро (около 100 тысяч рублей), уточнил ТАСС капитан, тренер и управляющий клуба исторической реконструкции "Князь" из Харькова (Украина) Ильяс Вышутин.

"В среднем, хороший доспех стоит 1,5-2 тыс. долларов или евро. Мы обычно одеваемся снизу вверх, наше обмундирование - это кожаные сапоги, поддоспешные стеганые штанишки, курточка, латные голени, бедра, корпус, латные наручи, плечо, кисти, перчатки и, собственно, шлем - это основная часть обмундирования, поскольку защищает самое важное - голову", - рассказал он.

Лучные и арбалетные турниры

Кроме рыцарских боев здесь проходят лучные и арбалетные турниры. Юлия Павлова из Кирова занимается стрельбой из лука больше полугода, она признается, что по началу все руки были в синяках.

"Самое сложное - научиться держать правильно левую руку, потому что постоянно задевает тетевой и на всю руку могут быть синяки. И без перчаток не стоит стрелять, потому что тетева давят, пальцы натираются, тем более когда натяжение лука идет на много килограммов. У меня вот на 17 кг идет, это длинный английский лук", - отметила участница клуба "Ратный стяг" из Кирова лучница Юлия Павлова

Также для забавы на исторической площадке установили разные средневековые приспособления для "пыток". По словам представителя компании "Доблесть веков" из Санкт-Петербурга Андрея Ловчикова, для средневековой Европы эти методы дознания были обычным делом. "Тогда человека могли посадить в клетку на жаре и ему становилось плохо и он каялся. Здесь конечно, все это в шутливой форме проходит, как интерактив - у нас люди могут посидеть в клетках и узнать о методах средневекового дознания", - рассказал Андрей Ловчиков.

"Молодильные яблочки" и сбитень

На протяжении двух дней фестиваля здесь будет работать историческая площадка, где представлены предметы быта Золотой Орды, Руси и Европы. Продавцы из разных регионов России привезли кожаные сумки, браслеты, стеклянные бусы, изделия из дерева. Тут же рядом с лавками они проводят мастер-классы по гончарному делу, валянию, кольчужному плетению. Большая очередь выстроилась за "молодильными яблоками" из Омска.

"Мы уже четыре поколения занимаемся производством функциональной посуды. Уникальность в том, что дерево сушится естественным образом от 5 до 30 лет и становится как камень. Тут и семейный оберег - ступка, на Руси говорили: в доме нет ступки, в семье нет гармонии. Также куклы-берегини из рогоза, суповые миски из кедра, яблочки "молодильные" тоже из кедра - дают мудрость, их можно передавать из поколения в поколение", - рассказал ТАСС предприниматель Семен Беленко.

Немало было желающих и отчеканить медную монету времен Золотой Орды. Другие собрались возле средневековой метательной машины - требушета. Гости фестиваля смогли также увидеть аналоги осадных орудий Средневековья и попробовать пострелять из них, и даже отведать блюда средневековой кухни.

"Мы готовим сбитень на костре. Для этого берется мед, клюквенный сок, еще добавляются разные травы - смородина, корица и часть лимона - как в домостроевском рецепте 17 века. Сбитень - потому что кипит и соединяется вместе несколько ингредиентов, все сбивается", - уточнила член команды объединенной исторической кухни из Костромской, Ивановской и Нижегородской областей.

Также на фестивале прозвучали выступления фолк-групп и для зрителей выступили волынщики. Танцевальные коллективы провели мастер-классы по ирландским или степенным историческим танцам. Многие приехали на фестиваль с детьми, поэтому для них организовали специальную интерактивную площадку, где ребята могли почти наравне с рыцарями попробовать в шуточном бою деревянные мечи и пострелять из лука.

В 2016 году фестиваль "Великий Болгар" посетили более 38 тыс. зрителей, в этом году власти Татарстана за два дня 12 и 13 августа ожидают 40 тыс. гостей.