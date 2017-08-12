Дональд и Меланья Трамп призвали протестующих в Шарлотсвилле прекратить насилие

ТАСС, 12 августа. Президент США Дональд Трамп и его супруга Меланья призвали участников столкновений в Шарлотсвилле (штат Вирджиния) прекратить насилие. Соответствующие призывы они разместили на своих страницах в Twitter.

"Все мы должны объединиться и осудить все, за чем стоит ненависть. Для такого насилия нет места в Америке. Давайте объединимся", - написал американский лидер.

We ALL must be united & condemn all that hate stands for. There is no place for this kind of violence in America. Lets come together as one! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 12 August 2017

Меланья Трамп в своем обращении попросила "взаимодействовать без ненависти".

"Наша страна поощряет свободу слова, но давайте взаимодействовать без ненависти в наших сердцах. Насилие ни к чему хорошему не приведет", - сказала она.

Our country encourages freedom of speech, but let's communicate w/o hate in our hearts. No good comes from violence. #Charlottesville — Melania Trump (@FLOTUS) 12 August 2017

В Шарлотсвилле рано утром в субботу начались ожесточенные столкновения националистов и выступающих против их действий граждан. Они последовали за факельным шествием, которое ультраправые активисты стихийно провели в преддверии запланированной акции "Единство правых" против решения местных властей снести памятник главнокомандующему армии Конфедеративных Штатов Америки Роберту Эдварду Ли (1807-1870 годы). Последняя была намечена на 12:00 (19:00 мск), но в результате была отменена из-за того, что ситуация вышла из-под контроля.

Ранее телеканал CBS сообщил, что на месте действуют отряды полиции и военнослужащие Нацгвардии, которые пытаются оттеснить участников манифестаций от сада Эмансипации в центре города, где была запланирована упомянутая акция. По сведениям телеканала, сотни ультраправых активистов, включая членов расистской организации Ку-клукс-клан и неонацистов, участвуют в стычках с теми, кто выступают против их действий. Телекомпания Fox News ранее сообщила, что в выступлениях радикалов принимают участие 6 тыс. человек.

Полиция штата Вирджиния сообщила, что стражам порядка пришлось применить силу для разгона демонстраций. Производятся аресты тех, кто не подчиняется распоряжениям правоохранительных органов. Губернатор штата Терри Маколифф объявил в городе чрезвычайное положение.