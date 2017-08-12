Жители Петербурга почтили память погибших моряков подводного крейсера "Курск"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 августа. /ТАСС/. Жители Санкт-Петербурга почтили в субботу память погибших моряков атомного подводного ракетного крейсера "Курск", затонувшего ровно 17 лет назад в Баренцевом море. Об этом сообщил ТАСС председатель Клуба моряков-подводников, советник губернатора Петербурга Игорь Курдин. Погибшим были отданы воинские почести.

"После панихиды на вечере памяти на Серафимовском кладбище собрались родные и близкие членов экипажа", - сказал он.

Как уточнили в пресс-службе Санкт-Петербургского Клуба моряков-подводников и ветеранов ВМФ, панихида по погибшим морякам традиционно прошла у Николо-Богоявленского Морского собора, где также располагается мемориальная доска с именами всех 118 погибших подводников. Мемориал подводного крейсера "Курск" установлен на Серафимовском кладбище, там расположено самое большое захоронение в России погибших на подлодке моряков - 32 членов экипажа.

Атомный подводный крейсер "Курск" затонул в Баренцевом море 12 августа 2000 года. Погиб весь экипаж подлодки - 118 человек. Спасательная операция, которая продолжалась с 13 по 21 августа, не дала результатов. Спустя год подлодка была поднята со дна Баренцева моря.

Как установило следствие, трагедия произошла из-за утечки перекиси водорода вследствие микротрещин в корпусе торпеды, что, в свою очередь, привело к взрыву в торпедном аппарате № 4. Позднее взорвались находившиеся в отсеке стеллажи с другими торпедами.