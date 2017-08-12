В Краснодарском крае открылся форум "Шаг в будущее страны"

СОЧИ, 12 августа. /ТАСС/. Всероссийский форум "Шаг в будущее страны" Российского движения школьников (РДШ) начал работу в детском центре "Орленок". В рамках образовательной программы участники подведут итоги работы движения за 2016 год, а также наметят планы на грядущий учебный период, сообщила в субботу пресс-служба организации.

На церемонии открытия мероприятия было зачитано обращение президента России Владимира Путина к участникам форума. Право зачитать послание предоставили победительнице Всероссийского конкурса "Мы - граждане России", победительнице Кубка мира по танцам Софье Морозовой из Чувашской Республики. В рамках программы форума ребята ознакомятся с историей создания РДШ, им предложат создать "Банк идей для дней единых действий" в школах, поработать волонтерами и пройти курсы ораторов.

Как отметил на церемонии открытия большой смены РДШ в "Орленке" директор Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи Минобразования РФ Игорь Михеев, за прошедший год Российское движение школьников набрало обороты благодаря активной работе участников. "Именно от вас зависит дальнейшее развитие РДШ. От всей души желаю вам применить знания, которые вы здесь получите, в своих регионах, городах и школах", - пожелал участникам форума Михеев.

Ключевым событием смены станет телемост с Международной космической станцией, в ходе которого юные лидеры движения школьников смогут задать вопросы председателю РДШ, находящемуся на орбите космонавту Сергею Рязанскому.

"В "Орленке" собрались настоящие лидеры, от которых зависит очень многое. Я верю, что за время, проведенное на смене, вы сможете создать идеи и проекты, которые помогут в развитии нашего движения", - обратился к активистам исполнительный директор РДШ Денис Клебанов.

В большой смене РДШ принимают участие 500 активистов движения из 73 регионов РФ. Форум "Шаг в будущее страны" будет проходить в детском центре "Орленок" по 29 августа.

О движении

Общероссийская общественно-государственная детско- юношеская организация "Российское движение школьников" (РДШ) создана в соответствии с указом президента РФ 29 октября 2015 года и фактически образована на первом съезде движения, который прошел в МГУ имени М. В. Ломоносова 28 марта 2016 года.

Целью организации, согласно президентскому указу, является "совершенствование государственной политики в области воспитания подрастающего поколения и содействия формированию личности на основе присущей российскому обществу системы ценностей".