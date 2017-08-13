Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 12.08:
$ 60.19
€ 70.75
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Индии застрелили агрессивного слона, убившего 15 человек

Общество
13 августа, 11:46 UTC+3 НЬЮ-ДЕЛИ /Корр. ТАСС, Евгений Пахомов

Слон в соответствии с обычаями будет похоронен в джунглях с цветами

Поделиться
Материал из 1 страницы

НЬЮ-ДЕЛИ, 13 августа. /ТАСС/. Специальная команда охотников застрелила в индийском штате Джаркханд агрессивного слона, который затоптал 15 человек и повредил несколько домов. Как сообщает телеканал NDTV, слон будет похоронен в джунглях с цветами в соответствии с обычаями.

Слон-самец 20-25 лет отличался агрессивным поведением и нападал на людей в Джаркханде, где с марта этого года его жертвами стали 11 человек, еще 4 человека были убиты им в соседнем штате Бихар. Местные жители давно требовали от местных властей принять меры против опасного животного.

Однако быстро решить проблему не удалось: в стране действует законодательство по охране хоботных, охота на них строго запрещена и требуется специальное решение властей для уничтожения буйных животных. Но не прекращавшиеся нападения слона на людей заставили власти решиться на крайнюю меру.

По информации телеканала, для охоты на разбушевавшегося гиганта был приглашен известный в Индии шикари (охотник) на животных, представляющих угрозу для человека, Шафатх Али Хан и его помощники. Сначала охотники выстрелили в слона пулей-шприцем с транквилизатором, однако, по информации СМИ, это не успокоило буйного слона. Тогда было принято решение застрелить животное.

Хан сообщил, что это был седьмой слон, которого он убил за свою карьеру шикари, добавив, что в прошлом он также убил пять тигров-людоедов и восемь леопардов, которые представляли опасность для людей. Представители властей захоронили убитого охотниками слона в соответствии с обычаями (чтобы его душа не вредила местным жителям) и спилили бивни - чтобы захоронение не потревожили охотники за слоновой костью.

По различным оценкам, в Индии обитают около 30 тысяч диких слонов. Ареал их обитания постоянно уменьшается - деревни и поля наступают на джунгли и огромные животные иногда начинают нападать на крестьян.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Индия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Почему Седьмая симфония Шостаковича получила название "Ленинградская"
Монумент перед музеем атомной бомбардировки в Нагасаки
Нагасаки — город, который верит, что останется последним, пережившим ядерную бомбардировку
Истории москвичей, попрощавшихся с пятиэтажками
Фото
10
"Счастье наступает внизу". Как советские альпинисты покоряли Эверест
38
Объявлены победители Международного конкурса фотожурналистики имени Стенина
11
"Признание в любви": в Москве прошел женский велопарад
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Из сейфа в квартире на севере Москвы украли почти 26 млн рублей
2
Медведев: строительный комплекс играет особую роль в развитии страны
3
МИД ФРГ призвал Россию и Китай оказать влияние на КНДР
4
Сирийские войска полностью освободили город Эс-Сухне
5
МВД Грузии опровергло сообщения о том, что глава ведомства обсуждал экстрадицию Саакашвили
6
Взрослым остается только грусть: "Валериан..." Люка Бессона
7
Вратаря "Локомотива" Гилерме на построение команд перед игрой с "Тосно" выведут две дочери
Темы дня
Новости партнеров
Реклама