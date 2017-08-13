В Индии застрелили агрессивного слона, убившего 15 человек

НЬЮ-ДЕЛИ, 13 августа. /ТАСС/. Специальная команда охотников застрелила в индийском штате Джаркханд агрессивного слона, который затоптал 15 человек и повредил несколько домов. Как сообщает телеканал NDTV, слон будет похоронен в джунглях с цветами в соответствии с обычаями.

Слон-самец 20-25 лет отличался агрессивным поведением и нападал на людей в Джаркханде, где с марта этого года его жертвами стали 11 человек, еще 4 человека были убиты им в соседнем штате Бихар. Местные жители давно требовали от местных властей принять меры против опасного животного.

Однако быстро решить проблему не удалось: в стране действует законодательство по охране хоботных, охота на них строго запрещена и требуется специальное решение властей для уничтожения буйных животных. Но не прекращавшиеся нападения слона на людей заставили власти решиться на крайнюю меру.

По информации телеканала, для охоты на разбушевавшегося гиганта был приглашен известный в Индии шикари (охотник) на животных, представляющих угрозу для человека, Шафатх Али Хан и его помощники. Сначала охотники выстрелили в слона пулей-шприцем с транквилизатором, однако, по информации СМИ, это не успокоило буйного слона. Тогда было принято решение застрелить животное.

Хан сообщил, что это был седьмой слон, которого он убил за свою карьеру шикари, добавив, что в прошлом он также убил пять тигров-людоедов и восемь леопардов, которые представляли опасность для людей. Представители властей захоронили убитого охотниками слона в соответствии с обычаями (чтобы его душа не вредила местным жителям) и спилили бивни - чтобы захоронение не потревожили охотники за слоновой костью.

По различным оценкам, в Индии обитают около 30 тысяч диких слонов. Ареал их обитания постоянно уменьшается - деревни и поля наступают на джунгли и огромные животные иногда начинают нападать на крестьян.