Туркомплекс в виде головы мамонта на Байкале обойдется в 5 млрд руб.

Ростовская область снова стала первой по урожаю хлеба в РоссииНовости партнеров 14 августа, 9:00
РЖД: компенсация пассажирам опоздавших "Сапсанов" составит до 50% от цены билетаПроисшествия 14 августа, 8:48
ABC: хакеры опубликовали новые материалы, похищенные у телеканала HBOКультура 14 августа, 8:40
Более 120 человек тушат пожар на скважине в ХМАОНовости Урала 14 августа, 8:17
В Бурятии планируют создать новую авиакомпаниюЭкономика и бизнес 14 августа, 8:03
Первые итоги расследования аварии на руднике "Мир" будут готовы в течение месяцаПроисшествия 14 августа, 8:02
В НАК подтвердили ликвидацию главаря преступной банды в ДагестанеПроисшествия 14 августа, 7:46
За ночь в Москве выпало до трети месячной нормы осадковОбщество 14 августа, 7:44
Российский теннисист Хачанов покинул топ-30 игроков в рейтинге ATPСпорт 14 августа, 7:36
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
УЛАН-УДЭ, 14 августа. /ТАСС/. Туристический комплекс, спроектированный в виде головы мамонта, могут построить на берегу Байкала в Бурятии. В проект предполагается вложить примерно 5 млрд руб., сообщил в интервью ТАСС временно исполняющий обязанности главы региона Алексей Цыденов.
"Даши Намдаков (российский художник и скульптор - прим. ТАСС) создал проект архитектурной формы в виде головы… животного, в которой разместился бы и постоянно действующий музей, и другие пространства. Место уже нашли. Проект потянет не на 1 млрд руб. Думаю, [что финансирование составит] 5 млрд руб. минимум", - сказал он.
По мнению Цыденова, туристический центр может стать визитной карточкой Бурятии.
"Мы хотим сделать на Байкале объект притяжения, который был бы узнаваем на всех фото. Скажем, как Эйфелева башня в Париже или фигура Иисуса Христа в Рио (В Рио-де-Жанейро в Бразилии - прим. ТАСС), чтобы с первого взгляда на снимок становилось понятно, где он сделан. Красивые озера с впечатляющими пейзажами можно ведь найти и в других местах, а нам нужен стопроцентно узнаваемый объект, чтобы каждый сразу сознавал - это Бурятия, Байкал", - пояснил глава региона.
Ранее Цыденов сообщал ТАСС, что по проекту туристический центр в виде "головы мамонта" - сооружение с этноисторическим колоритом, высота одного бивня составит около 100 метров, в голове же расположатся разные помещения и конференц-залы.
В последние годы в Бурятии наметился рост потока туристов. В 2014 году республику посетили 940 тыс. человек, в 2015 - 990 тыс., в 2016 - более 1 млн. Цыденов выступает за организованный туризм, строительство инфраструктуры, отелей на берегу озера - с тем, чтобы избавится от "дикарей", увеличивающих экологическую нагрузку, и обеспечить работой местное население.