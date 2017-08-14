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Туркомплекс в виде головы мамонта на Байкале обойдется в 5 млрд руб.

Общество
14 августа, 8:02 UTC+3

По мнению врио главы Бурятии Алексея Цыденова, центр туризма может стать визитной карточкой региона

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УЛАН-УДЭ, 14 августа. /ТАСС/. Туристический комплекс, спроектированный в виде головы мамонта, могут построить на берегу Байкала в Бурятии. В проект предполагается вложить примерно 5 млрд руб., сообщил в интервью ТАСС временно исполняющий обязанности главы региона Алексей Цыденов.

"Даши Намдаков (российский художник и скульптор - прим. ТАСС) создал проект архитектурной формы в виде головы… животного, в которой разместился бы и постоянно действующий музей, и другие пространства. Место уже нашли. Проект потянет не на 1 млрд руб. Думаю, [что финансирование составит] 5 млрд руб. минимум", - сказал он.

По мнению Цыденова, туристический центр может стать визитной карточкой Бурятии.

"Мы хотим сделать на Байкале объект притяжения, который был бы узнаваем на всех фото. Скажем, как Эйфелева башня в Париже или фигура Иисуса Христа в Рио (В Рио-де-Жанейро в Бразилии - прим. ТАСС), чтобы с первого взгляда на снимок становилось понятно, где он сделан. Красивые озера с впечатляющими пейзажами можно ведь найти и в других местах, а нам нужен стопроцентно узнаваемый объект, чтобы каждый сразу сознавал - это Бурятия, Байкал", - пояснил глава региона.

Ранее Цыденов сообщал ТАСС, что по проекту туристический центр в виде "головы мамонта" - сооружение с этноисторическим колоритом, высота одного бивня составит около 100 метров, в голове же расположатся разные помещения и конференц-залы.

В последние годы в Бурятии наметился рост потока туристов. В 2014 году республику посетили 940 тыс. человек, в 2015 - 990 тыс., в 2016 - более 1 млн. Цыденов выступает за организованный туризм, строительство инфраструктуры, отелей на берегу озера - с тем, чтобы избавится от "дикарей", увеличивающих экологическую нагрузку, и обеспечить работой местное население.

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Цыденов, Алексей Самбуевич
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