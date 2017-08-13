Посол: новая армянская церковь во Владимире станет центром религиозного туризма

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ВЛАДИМИР, 13 августа. /Корр. ТАСС Анна Устинова/. Армянская церковь во имя Святого Григория Просветителя, чин освещения и официальное открытие которой состоялось в воскресенье во Владимире, может стать центром религиозного туризма армян, полагает посол Армении в России Вардан Тоганян.
"Я уверен, что из Московской области, из ближайших областей сюда армяне будут приезжать, - сказал он в беседе с корреспондентом ТАСС. - Думаю, что эта большая церковь в комплексе с национальным культурным центром, открытым во Владимире, станет неким центром притяжения и религиозный туризм заработает у наших соотечественников", - отметил посол.
По словам Тоганяна, открытие храма во Владимире является значимым событием не только для армян России, где в настоящее время действуют 47 армянских православных храмов, но и для представителей диаспоры во всем мире.
Армянская церковь в честь первого каталикоса армян Святого Григория Просветителя была заложена во Владимире в 2006 году. Храм выполнен в традиционном армянском стиле, его высота составляет 37 м. Для облицовки здания использовалось 250 тонн розового туфа - вулканического камня, который специально везли из Армении.
Авторами проекта церкви стали архитектор Артак Гулян и епархиальный архитектор из Владимира Александр Трофимов, над храмовой фреской Николая Чудотворца работали владимирские мастера Глеб Ростовцев и Юрий Анурин. Средства на строительство собирали активисты областной и городской диаспор.
По данным посольства Армении в России, во Владимирской области проживает порядка 30 тыс. армян.
Первыми проповедниками христианства в Армении считаются ученики Иисуса Христа (апостолы) Фаддей и Варфоломей. В 301 году Армения стала первой страной, официально принявшей христианство в качестве государственной религии. В 302 году предстоятелем Армянской церкви - патриархом и католикосом всех армян - был провозглашен Григорий I Просветитель.