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Первый в России музей станкостроения откроют осенью в Туле

Общество
14 августа, 15:11 UTC+3 ТАСС

В правительстве региона сообщили, что учреждение музея является "частью масштабного социокультурного проекта по созданию творческого индустриального кластера в Туле"

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ТАСС, 14 августа. Первый в России музей станкостроения осенью 2017 года откроется на базе завода "Октава", который входит в госкорпорацию "Ростех". Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

"В Туле откроют первый в России музей станкостроения, это часть масштабного социокультурного проекта по созданию творческого индустриального кластера в центре Тулы. Музей будет создан на базе "Октавы". В настоящее время создается экспозиция с применением новейших современных технологий, рассказывающая о техническом прогрессе в мировой истории на примере модернизации станков", - сказали там.

Планируется, что музей откроется осенью 2017 года, а к весне 2018 года завершится наполнение постоянной экспозиции.

"Музей предполагает уникальное сочетание традиционных экспонатов с высокими технологиями: проекциями, аудиоконтентом, интерактивными дисплеями, что формирует абсолютно новые стандарты музейной и научной работы не только в регионе, но и стране. Гости музея смогут не только тестировать представленные на экспозиции предметы, но и погрузиться в виртуальную реальность", - уточнили в пресс-службе.

О заводе

В июне 2017 года тульский завод "Октава", который находился в критическом состоянии, был передан в прямое управление госкорпорации "Ростех". Высокий износ производственных мощностей, низкая загрузка персонала, отсутствие функций маркетинга и продаж угрожали предприятию банкротством. Решение возродить предприятие связано с проектом по созданию творческого индустриального кластера, который будет открыт на базе завода "Октава". Проект реализуется при поддержке губернатора Тульской области Алексея Дюмина и является одним из ключевых в рамках развития города и региона.

Завод "Октава" был основан в 1927 году. Тульское предприятие является единственным в стране разработчиком и создателем электроакустического оборудования как для гражданских целей, так и для оборонно-промышленного комплекса. Именно в тульский микрофон Юрий Гагарин сказал легендарное "Поехали!", в настоящее время изделия тульского производства работают в звукозаписывающих студиях Англии и США, Германии и Австралии.

ПАО "Октава" ведет разработки и серийно выпускает продукцию военно-технического назначения, для работы в аппаратуре связи, в военной и гражданской авиации и различных видах транспорта.

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