Министра охраны окружающей среды Польши обвиняют в убийстве краснокнижной рыси

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ВАРШАВА, 14 августа. /ТАСС/. В Польше разгорается скандал, связанный с обвинениями министра охраны окружающей среды Яна Шишко в убийстве краснокнижной рыси, находящейся в Польше под строгой охраной.
СМИ выяснили, что в доме министра в местечке Тучне (Западно-Поморское воеводство) хранится коврик из рысьей шкуры.
"По запросу прокуратуры полиция начала расследование о происхождении шкуры рыси", - подтвердил районный прокурор Петр Лошевский. Первоначально информацию о шкуре вбросил в польские СМИ человек, побывавший в доме Шишко и сфотографировавший коврик. Еще на нескольких снимках были видны другие охотничьи трофеи министра - чучела белок, ласки и различных птиц, а также шкуры кабанов и оленьи рога.
"Это просто скандал, что человек, отвечающий за охрану природы, мог совершить преступление, убив животное, находящееся в списке особо охраняемых", - заявил на специальном брифинге в Сейме депутат от партии "Новочесна" Ежи Мейштович.
Шишко дважды занимал пост министра, ответственного за охрану природы, - в 1995-1997 и в 2005 - 2007 годах. Теоретически застрелить рысь, взятую в Польше под охрану в 1995 году, он мог до введения запрета. Сам чиновник пока ситуацию не прокомментировал.
По последним данным, в Польше обитают около 200 рысей, численность этих хищников медленно возрастает.