Размытые паводком мосты в Пермском крае восстановят к концу недели

ПЕРМЬ, 14 августа. /ТАСС/. Мосты, размытые в начале июля паводком в Пермском крае, будут восстановлены к концу текущей недели. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

"Последствия паводков в Юсьвинском районе (Пермский край - прим. ТАСС), в результате которых были повреждены конструкции мостов на автодороге Пожва - Усть-Пожва и в деревне Большая Мочга, устранят в течение текущей недели. По информации администрации Юсьвинского муниципального района, на данный момент проводятся работы по подготовке строительных материалов и их доставка на объекты", - сообщили в пресс-службе.

По данным правительства, восстановительные работы после паводка, который начался в июле из-за обильных осадков, осложняются заболачиванием местности, вследствие чего длительное время не было возможности доставить габаритную строительную технику к поврежденным объектам дорожной инфраструктуры. В настоящее время на территории Юсьвинского района действует режим ЧС.

Всего в летний период 2017 на территории Пермского края, по информации правительства региона, силами подрядных организаций ликвидировано более 60 локальных размывов автодорог. В том числе в конце июля был восстановлен мост на участке федеральной трассы Пермь - Екатеринбург, размытый из-за подъема уровня воды в реке Юг.

По данным Пермского центра геониформационных систем, июль 2017 года стал самым дождливым за всю историю метеонаблюдений в регионе.