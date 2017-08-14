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Многофункциональный комплекс с общежитием планируется построить на территории РУДН

Общество
14 августа, 15:52 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, августа. /ТАСС

В подземной части МФК будут расположены фитнес-центр, центр досуга и конференц-зал, а также дискоклуб и гараж

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МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Многофункциональный комплекс (МФК) площадью более 80 тыс. кв. метров с общежитием, рестораном, фитнес-центром и дискоклубом могут построить на территории Российского университета дружбы народов (РУДН). Об этом сообщили в пресс-службе Москомстройинвеста.

"На территории РУДН планируется построить многофункциональный комплекс общей площадью 80,3 тыс. кв. метров. В наземной части разместятся общежитие-гостиница на 375 номеров площадью 31 тыс. кв. метров, учебный корпус площадью 26 тыс. кв. метров, а также ресторан-столовая, конференц-зал", - привела пресс-служба слова ответственного секретаря Градостроительно-земельной комиссии столицы, председателя Москомстройинвеста Константина Тимофеева.

В подземной части МФК площадью 20,2 тыс. кв. метров будут расположены фитнес-центр, центр досуга и конференц- зал, а также дискоклуб и гараж.

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