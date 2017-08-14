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Кировской 200-летней сосне присвоен всероссийский статус памятника живой природы

Общество
14 августа, 17:48 UTC+3 ТАСС ТАСС 14, августа. /ТАСС

Высота дерева составляет 15 м

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ТАСС, 14 августа. /ТАСС/. Пашковской сосне из Кировской области присвоен всероссийский статус памятника живой природы, сообщили в пресс-службе правительства региона.

"Решение о присвоении статуса приняла сертификационная комиссия всероссийской программы "Деревья - памятники живой природы", - говорится в сообщении. Сосна произрастает в Слободском районе, в 500 м на запад от деревни Нижние Булдаки. Пашковская сосна - дерево в возрасте около 200 лет и высотой 15 м.

"Ствол сосны разросся до огромных размеров и составляет в обхвате 3,22 м, а гигантские ветки переплелись друг с другом, образуя просторный тенистый шатер. Состояние дерева удовлетворительное. Сосна хорошо просматривается со всех сторон и служит географическим ориентиром", - отметили в областном министерстве охраны окружающей среды.

В министерстве сказали, что дерево имеет значение не только как природный объект, нуждающийся в особой охране, но и "представляет историческую и культурно-просветительскую ценность".

Всероссийская программа "Деревья - памятники живой природы" осуществляется Советом по сохранению природного наследия нации в Совете Федерации и Сенаторским клубом Совета Федерации. Благодаря программе, формируется единый Национальный реестр старовозрастных деревьев - перечень уникальных деревьев, охватывающий всю Россию.

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