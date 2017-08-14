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Супруги при разводе смогут остаться в программе по переселению соотечественников

Общество
14 августа, 19:26 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, августа. /ТАСС

Также проектом указа предлагается разрешить повторное участие в программе в случае отказа от статуса участника госпрограммы

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МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. МВД предлагает разведенным супругам сохранить за собой статус участника государственной программы по добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом. Об этом говорится в проекте указа президента России, размещенном на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

"В случае расторжения брака между супругами, один из которых является участником государственной программы, за лицами, указанными в свидетельстве, сохраняется статус члена семьи участника государственной программы", говорится в проекте документа.

Кроме того, предлагается повторное участие в программе в случае отказа, но только если за предыдущие случаи участия будут возмещены все затраты.

"В случае добровольного отказа соотечественника от статуса участника госпрограммы или от статуса члена семьи участника госпрограммы и при условии возмещения понесенных государством затрат, связанных с получением участником госпрограммы или членом семьи участника государственных гарантий, предусмотренных пунктом 20 программы, соотечественник имеет право на повторное участие в программе однократно", - говорится в документе.

Госпрограмма по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом, утверждена в 2006 году. Изначально срок ее действия ограничивался 2012 годом, но с 2013 года она переведена на бессрочный режим. Госпрограмма - это комплекс мер, направленных на социально-экономическое и демографическое развитие регионов. Подпрограмма финансируется за счет субсидий, предоставляемых из федерального бюджета бюджету субъекта Федерации, а также за счет средств региональных бюджетов.

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