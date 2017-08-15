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Красноярские ученые проведут социологическое исследование долган

Общество
15 августа, 9:27 UTC+3

Работа будет включать оценку субъективного качества жизни, медико-психологические и антропологические исследования и оценку профессиональной ориентации местных школьников

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КРАСНОЯРСК, 15 августа. /ТАСС/. Ученые Красноярского государственного педагогического университета (КГПУ) проведут исследование долган, проживающих в Хатанге на севере края. Оно будет включать себя оценку субъективного качества жизни среди взрослого населения, медико-психологические и антропологические исследования, а также оценку профессиональной ориентации местных школьников, рассказал ТАСС начальник научно-исследовательского отдела КГПУ Владимир Кирко.

"В сентябре проведем эти исследование в Хатанге, где проживают в основном долганы. Изучение профессиональной ориентации коснется старших школьников, в медико-психологических и антропологических исследованиях мы изучаем состояние детей младшего возраста, проживающих в условиях крайнего севера", - рассказал ученый.

Он отметил, что это не первое исследование коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. Начиная с 2010 года было проведено изучение чулымцев, ненцев, якутских эвенков, якутов. "В планах у нас изучение долган, русских староверов Якутии. Планируем дойти до Чукотки и посмотреть, как там живут народы", - подчеркнул он.

Долганы - относятся к коренным малочисленным народам севера. Порядка 5,5 тыс. долган проживает на Таймыре, и около 2 тыс. в Якутии.

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