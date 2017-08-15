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Суд Петербурга оставил в силе прекращение производства по иску к Заксобранию из-за Исаакия

Общество
15 августа, 12:32 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 15, августа. /ТАСС

Иск был подан после того, как петербургские депутаты отказались включать в повестку заседаний вопрос о референдуме по Исаакиевскому собору

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 августа. /ТАСС/. Санкт-Петербургский городской суд оставил в силе решение суда первой инстанции, который прекратил производство по административному иску к Законодательному собранию города из-за референдума по Исаакиевскому собору. Об этом сообщает во вторник объединенная пресс-служба судебной системы Петербурга.

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"Городской суд оставил в силе определение Октябрьского районного суда от 26 мая о прекращении производства по иску о признании незаконным бездействия органа государственной власти по вопросу проведения референдума в отношении Исаакиевского собора", - сообщили в инстанции.

Иск был подан после того, как в апреле и в начале мая петербургские депутаты отказались включать в повестку двух заседаний вопрос о референдуме, который пытались внести "с голоса" парламентарии, выступающие против передачи собора в пользование РПЦ.

28 июня Законодательное собрание Петербурга проголосовало на последнем заседании весенней сессии против референдума по поводу передачи Исаакиевского собора в пользование Русской православной церкви (РПЦ). В конце июля Октябрьский районный суд города отказался принимать к рассмотрению административный иск к Заксобранию по решению против референдума.

История вопроса

В январе 2017 года правительство Санкт-Петербурга объявило, что 30 декабря 2016 года было отдано распоряжение о передаче Исаакиевского собора в пользование Московскому патриархату РПЦ на основании принятого в 2010 году федерального закона "О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения". Заявки на передачу Исаакиевского собора от РПЦ в Смольном до сих пор нет.

Интервью

Юрий Мудров

Юрий Мудров: сегодня Исаакиевский собор — музей

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Тема передачи Исаакия церкви вызвала широкий общественный резонанс в Санкт-Петербурге, инициативная группа попыталась вынести этот вопрос на референдум. В Северной столице прошло несколько митингов против передачи собора РПЦ.

Ситуацию 15 июня в ходе прямой линии прокомментировал президент РФ Владимир Путин. Глава государства напомнил, что собор РПЦ никогда не принадлежал и всегда числился за государством, но тогда царь был и главой церкви. Путин добавил, что Исаакиевский собор был построен как храм, а не как музей. Он также призвал деполитизировать проблему и высказался за сохранение музейной функции.

Здание Исаакиевского собора возведено по проекту архитектора Огюста Монферрана и открыто в 1858 году. Исаакий стал музеем в 1928 году, с 1990 года в нем восстановлены православные богослужения. Комплекс музея- памятника "Исаакиевский собор" в настоящее время включает два знаменитых петербургских собора - Исаакий и храм Воскресения Христова (Спас на Крови). Здание Исаакиевского собора находится в собственности Санкт-Петербурга, но под охраной на федеральном уровне и входит в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.

С начала 2017 году музейный комплекс Исаакия посетили около 1,7 млн российских и зарубежных туристов.

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