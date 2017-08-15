Два экологически опасных хвостохранилища Северной Осетии будут ликвидированы к 2020 году

ВЛАДИКАВКАЗ, 15 августа. /ТАСС/. Вредные отходы горно-добывающего и обогатительного производства в двух экологически опасных Унальского и Фиагдонского хвостохранилищ Северной Осетии могут быть ликвидированы к 2020 году. Об этом сообщает во вторник пресс-служба Минприроды республики.

Хвостохранилищами принято называть комплекс, предназначенный для хранения или захоронения радиоактивных, токсичных и других отвальных отходов обогащения полезных ископаемых, которые называют хвостами.

"Эти хвостохранилища были включены в состав государственной программы "Охрана окружающей среды". Есть уверенность, что реализация природоохранных проектов по ликвидации экологического ущерба в Северной Осетии начнется уже в 2018 году и завершится в 2020-м", - сказал министр природных ресурсов и экологии республики Чермен Мамиев, которого цитирует пресс-служба.

По его словам, вопрос ликвидации негативного воздействия хвостохранилищ в Северной Осетии решается не один год. Потребовалось немало усилий для того, чтобы эти объекты включили в государственный реестр объектов накопленного вреда окружающей среде.

История хвостохранилищ

На протяжении 8-10 лет в районах расположения хвостохранилищ Мизурской и Фиагдонской обогатительных фабрик сложилась неблагополучная экологическая обстановка.

Еще в 2012 году в результате обследования состояния этих объектов было установлено, что на Фиагдонском хвостохранилище произошло обрушение плотины и загрязняющие вещества рекой Ханикомдон выносятся в реку Фиагдон. В близлежащем селе Унал селевыми потоками была повреждена дамба хвостохранилища, и пульпа частично вынесена в реку Ардон. В аварийном состоянии находится подпорная стена дамбы.

Экологами, учеными вносились различные варианты обеспечения экологической безопасности в районе хвостохранилищ - от переработки хвостов на обогатительной фабрике с использованием новейших технологий до полной консервации на месте и закрытия.