Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 16.08:
$ 59.93
€ 70.37
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Два экологически опасных хвостохранилища Северной Осетии будут ликвидированы к 2020 году

Общество
15 августа, 15:35 UTC+3 ВЛАДИКАВКАЗ ВЛАДИКАВКАЗ 15, августа. /ТАСС

Хвостохранилищами принято называть комплекс, предназначенный для хранения или захоронения радиоактивных, токсичных и других отвальных отходов

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВЛАДИКАВКАЗ, 15 августа. /ТАСС/. Вредные отходы горно-добывающего и обогатительного производства в двух экологически опасных Унальского и Фиагдонского хвостохранилищ Северной Осетии могут быть ликвидированы к 2020 году. Об этом сообщает во вторник пресс-служба Минприроды республики.

Хвостохранилищами принято называть комплекс, предназначенный для хранения или захоронения радиоактивных, токсичных и других отвальных отходов обогащения полезных ископаемых, которые называют хвостами.

"Эти хвостохранилища были включены в состав государственной программы "Охрана окружающей среды". Есть уверенность, что реализация природоохранных проектов по ликвидации экологического ущерба в Северной Осетии начнется уже в 2018 году и завершится в 2020-м", - сказал министр природных ресурсов и экологии республики Чермен Мамиев, которого цитирует пресс-служба.

По его словам, вопрос ликвидации негативного воздействия хвостохранилищ в Северной Осетии решается не один год. Потребовалось немало усилий для того, чтобы эти объекты включили в государственный реестр объектов накопленного вреда окружающей среде.

История хвостохранилищ

На протяжении 8-10 лет в районах расположения хвостохранилищ Мизурской и Фиагдонской обогатительных фабрик сложилась неблагополучная экологическая обстановка.

Еще в 2012 году в результате обследования состояния этих объектов было установлено, что на Фиагдонском хвостохранилище произошло обрушение плотины и загрязняющие вещества рекой Ханикомдон выносятся в реку Фиагдон. В близлежащем селе Унал селевыми потоками была повреждена дамба хвостохранилища, и пульпа частично вынесена в реку Ардон. В аварийном состоянии находится подпорная стена дамбы.

Экологами, учеными вносились различные варианты обеспечения экологической безопасности в районе хвостохранилищ - от переработки хвостов на обогатительной фабрике с использованием новейших технологий до полной консервации на месте и закрытия.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Год экологии в России
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Почему Седьмая симфония Шостаковича получила название "Ленинградская"
Монумент перед музеем атомной бомбардировки в Нагасаки
Нагасаки — город, который верит, что останется последним, пережившим ядерную бомбардировку
Истории москвичей, попрощавшихся с пятиэтажками
Фото
Временно исполняющий обязанности губернатора Новгородской области Андрей Никитин (в центре) и председатель всероссийского предпринимательского объединения "Клуб лидеров по продвижению инициатив бизнеса" Артем Аветисян (справа)
7
В Новгородской области хотят возродить построенный Суворовым храм
10
"Счастье наступает внизу". Как советские альпинисты покоряли Эверест
38
Объявлены победители Международного конкурса фотожурналистики имени Стенина
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Sky: в Сирии сбит МиГ-21 ВВС страны
2
Глава МИД ФРГ: мир шокирован тем, насколько непредсказуемой стала политика США
3
Кто получит помощь государства в выплате ипотеки
4
Глава МИД ФРГ предложил отложить дискуссию о статусе Крыма
5
Пожар в пятиэтажке в центре Москвы ликвидирован
6
ФСБ распространила видео допроса агента Службы безопасности Украины
7
Памфилова заявила, что никакое давление не заставит ее допустить на выборы Навального
Темы дня
Новости партнеров
Реклама