Раймонд Паулс назвал жалобу на его выступление на русском языке глупостью

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РИГА, 15 августа. /ТАСС/. Латышский композитор Раймонд Паулс считает глупостью жалобу, которую подал на него в Центр государственного языка (ЦГЯ) Латвии житель республики в связи с выступлением маэстро на русском языке во время праздничного концерта по случаю 840-летия города Лудзы на минувших выходных.
"Вообще я удивлен, что этим глупостям уделили внимание. Зачем реагировать на то, что какой-то дурак что-то сказал?" - сказал он во вторник местной радиостанции "Балтком".
Со слов Паулса, никаких официальных заявлений на русском языке во время концерта в старейшем городе страны он не давал. "Я никаких официальных речей не произносил. Это полный бред. Не обращайте на эти глупости внимание", - отметил композитор.
"Я делал то, на что имею право. Я передал привет от Аллы Пугачевой и Максима Галкина. Спели много песен из репертуара Пугачевой на русском, на что мы имеем полное право, и никто нам не может этого запрещать", - подчеркнул маэстро.
Во вторник местные СМИ сообщили, что житель Латвии Эрик Далиба направил в ЦГЯ жалобу в связи с выступлением Паулса на русском языке во время праздничного мероприятия. Как пояснила ТАСС представитель ведомства Лелде Звиргздиня, ЦГЯ не выявил нарушений в этой связи.
В Латвии проживают почти 2 млн человек, из которых 40% русскоязычных. Единственным государственным языком в республике является латышский, а русский считается иностранным. В 2012 году правозащитники на общенациональном референдуме попытались добиться предоставления русскому языку статуса второго государственного в Латвии, но большинство граждан не поддержали эту инициативу.