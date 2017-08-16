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Шесть задержанных в Москве контрабандных кречетов выпустили в природу на Ямале

Общество
16 августа, 12:09 UTC+3 ТАСС

В России популяция этого вида птиц сокращается из-за масштабного браконьерства и незаконной торговли

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Кречет

Кречет

© Владимир Смирнов/ТАСС

ТАСС, 16 августа. Шесть контрабандных кречетов (самый крупный вид семейства соколиных), которые были изъяты московскими таможенниками в аэропорту Домодедово в прошлом году, выпущены в природные места в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО). Об этом в среду сообщили в администрации города Лабытнанги (ЯНАО).

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"Сегодня в природные места обитания выпущены кречеты, шесть редких птиц пополнят природные популяции соколов на Ямале. Птицы были обнаружены в экспортируемой партии "живого товара", задержанной таможней аэропорта Домодедово в прошлом году. Девять балабанов были выпущены в природу на территории Кислухинского заказника в Алтайском крае, а кречеты на Ямале", - сказали в администрации.

Птицы, экспорт которых из России запрещен, были спасены и реабилитированы совместными усилиями Международного фонда защиты животных (IFAW) и АНО "Центр спасения диких животных".

"Численность кречета на Ямале, а балабана на Алтае в настоящее время не превышает нескольких десятков гнездящихся пар, и выпущенные нами соколы смогут пополнить природные популяции. В России оба эти вида находятся в критическом состоянии, и их популяции сокращаются из-за все более масштабного браконьерства и незаконной торговли", - цитирует администрация директора представительства IFAW в России и странах СНГ Марию Воронцову.

Изучение кречета в Арктике

В 2014 году ученые в ЯНАО впервые зафиксировали гнездование кречетов на объектах действующей инфраструктуры - на мостовых переходах железной дороги "Обская - Бованенково". В этом году на обследованном участке было обнаружено шесть гнезд кречета.

Орнитологи установили автоматические фотокамеры в трех гнездах, настроенные на движение, с помощью которых можно получить данные о суточной активности этого крупнейшего в мире сокола, его питании и ряде других черт экологии вида.

По словам старшего научного сотрудника лаборатории экологии птиц и наземных беспозвоночных Института экологии растений и животных УрО РАН Василия Соколова, также проводится генетический анализ популяций кречета: собраны и переданы для анализа образцы крови от птиц, гнездящихся на Кольском полуострове, Ямале и Чукотке.

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