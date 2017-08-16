Некоторые подпавшие под реновацию хрущевки "без истории" будут сохранены

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МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Принятая в Москве программа реновации не означает, что все вошедшие в нее здания обязательно демонтируют и разберут, с ними будут работать, как с любым ветхим жильем, сообщила журналистам в среду председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.
Она отметила, что речь идет о сохранении обычных домов, не представляющих исторической и культурной ценности.
"Программа реновации московского жилья не означает автоматического сноса всех зданий, которые попали в список. Она задумывалась и будет осуществляться как программа по работе с ветхим жильем. В первую очередь в ней идет речь о зданиях, состояние которых приближается к аварийному или уже является таковым. Никто никогда не говорил, что все объекты, представленные в перечне, будут обязательно снесены", - сказала Княжевская.
Она уточнила, что решение о сносе домов, попавших в список программы реновации, будет приниматься "после того, как всех жителей отселят".
Председатель Москомархитектуры напомнила, что ранее ведомство озвучило свои намерения изъять из списка сносимых домов в рамках программы реновации около 100 исторических объектов. Это составит менее четверти от ранее сформированного движением "Архнадзор" перечня домов авторской архитектуры, которые общественники предлагают сохранить.
В числе домов, которые планируется сохранить - построенные по индивидуальным проектам "сталинки" на улице Руставели, четырехэтажный доходный дом 1906 года постройки на Каланчевской улице, здания в Жуковом проезде, на Варшавском шоссе и улице Ивантеевской. Полный список домов, которые предлагают сохранить, направят мэру Москвы в сентябре, по итогам рассмотрения будет сформирован перечень домов, которые будут расселены, а затем реконструированы.