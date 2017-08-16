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Добытую из воды Белого моря соль представят на фестивале еды в Швеции

Общество
16 августа, 16:38 UTC+3 ПЕТРОЗАВОДСК /Корр. ТАСС, Игорь Лукьянов

Производители привезут с собой соль с морошкой, вороникой, брусникой, клюквой, черникой, а также со сморчками, фукусом и можжевельником

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ПЕТРОЗАВОДСК, 16 августа. /Корр. ТАСС Игорь Лукьянов/. Добытую в Кемском районе Карелии из воды Белого моря соль представят осенью на фестивале еды Umeа Smakfestival в шведском Умео, который является городом-побратимом Петрозаводска. Об этом сообщила в среду ТАСС директор некоммерческой организации "Возрождение старинных промыслов Кемской волости" Ольга Ягодина.

Летом 2014 года общественная организация выиграл грант в 700 тыс. рублей от благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко. На эти деньги Ягодина построила солеварню на острове Луда Сеннуха. Полностью, по ее словам, была восстановлена технология XVI века по выпариванию соли.

"В этом году нас пригласили на фестиваль еды в городе Умео (Umeа Smakfestival - прим. ТАСС), который пройдет в Швеции в сентябре. Там мы представим соль различных видов: с морошкой, вороникой, брусникой, клюквой, черникой, а также со сморчками, фукусом и можжевельником", - сказала директор НКО.

В 2016 году соль с Белого моря была продемонстрирована на крупнейшем международном гастрономическом фестивале в Турине "Терра мадре" (Тerra Madre). Ее организует объединение "Слоу фуд интернэшнл" (Slow Food International), продвигающее традиционное, устойчивое, богатое питательными веществами питание. Поморскую соль с брусникой и вороникой итальянцы дегустировали с сыром рикотта, отметила она.

"В нашей соли 66 микро и макро элементов. Соль сертифицирована как пищевая, так и как косметическая. Ее у нас заказывают европейцы, магазины здоровой пищи, сейчас начинаем работать с магазинами вегетарианской еды. Соль Белого моря также покупают туристы на сувениры", - уточнила Ягодина.

В настоящее время единственная в Карелии солеварня одновременно используется для производства соли и проведения мастер-классов для туристов, которые могут почувствовать себя в роли солеваров. "Совмещать производство и туристов из-за возросшего потока гостей стало практически невозможно, и мы планируем осенью этого года запуск еще одной солеварни, где будет только производство", - добавила солевар.

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