Минтруд предложил сделать образование чиновников в России непрерывным

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Минтруд России подготовил проект президентского указа о профессиональном развитии государственных гражданских служащих. Как сообщил в среду замминистра труда Алексей Черкасов, соответствующий документ размещен для общественного обсуждения на федеральном портале проектов нормативных актов.

"Профессиональное развитие служащего представляет собой повышение его профессионализма и компетентности на системной основе посредством обновления имеющихся и приобретения новых знаний и умений, то есть оно должно быть непрерывным. Именно на это и направлен проект указа", - приводит пресс-служба министерства слова Черкасова. Замглавы Минтруда напомнил о внедренном ранее новом подходе к профподготовке чиновников, предусматривающем получение ими навыков в течение всего периода прохождения госслужбы.

Отмечается, что профессиональное развитие гражданских служащих включает в себя переподготовку и повышение квалификации, в том числе на основе государственного образовательного сертификата, а также прохождение семинаров, тренингов, мастер-классов для обновления уже имеющихся знаний.