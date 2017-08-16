Сулейманов: сокращение штата медиапроекта Life было запланировано полтора года назад

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Сокращение эфирного вещания и штата сотрудников медиапоекта Life было запланировано год - полтора назад, заявил ТАСС в среду первый заместитель генерального директора холдинга News Media, в состав которого входит проект, Анатолий Сулейманов.

Ранее СМИ сообщили, что медиапроект Life в рамках стратегии развития планирует сократить новостное эфирное вещание, которое повлечет сокращение штата сотрудников.

"В принципе, говорилось о том, что все будет сокращаться, год назад, полтора года назад. Что мы будем уходить с эфирного вещания, мы будем переходить на стриминговое вещание", - сказал он.

По его словам, изначально планировалось, что этот процесс займет не менее трех лет.