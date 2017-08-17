В США заявили, что попытки демонтировать памятник конфедератам под Вашингтоном буксуют

АЛЕКСАНДРИЯ (штат Вирджиния), 17 августа. /Спец. корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Один из самых известных памятников рабовладельческому Югу США, скорее всего, так и будет оставаться в обозримом будущем в пригороде Вашингтона, несмотря на активные попытки убрать его. Об этом сообщил в среду в беседе с корреспондентом ТАСС руководитель пресс-службы мэрии города Александрия (штат Вирджиния) Крэг Файфер.

Монумент павшим в боях местным солдатам, сражавшимся в Гражданской войне 1861-1865 годов против добивавшихся отмены рабства северян, находится в центре Александрии.

Бронзовый солдат

Памятник, воздвигнутый в 1889 году, представляет собой бронзовую статую высотой чуть более 2 м, изображающую военнослужащего армии южан, которой командовал генерал Роберт Ли. Этот бронзовый солдат не вооружен, он стоит, свесив голову и скрестив руки на груди.

Городской совет Александрии единогласно проголосовал за перенос памятника в местный музей истории еще в сентябре 2016 года. Тем не менее осуществить данный план можно только посредством включения поправок в законодательство Вирджинии, прямо запрещающее муниципалитетам переносить военные монументы и памятники.

Между тем, как сообщил Файфер, согласия генеральной ассамблеи Вирджинии - законодательного органа штата - на реализацию замыслов мэрии Александрии как не было, так и нет. Более того, контролируемая Республиканской партией генеральная ассамблея в прошлом году попыталась даже укрепить означенный запрет, однако местный губернатор-демократ Терри Маколифф воспользовался своим правом вето в отношении этой инициативы.

"Закон штата придется менять, чтобы была возможность переместить статую. И городской совет включил соответствующий запрос в свою законодательную повестку дня, подготовленную для [очередной] сессии генеральной ассамблеи, состоявшейся в начале текущего года. Совет официально запросил, чтобы генеральная ассамблея изменила [упомянутое] законодательство. Однако ни один из членов генеральной ассамблеи не принял решение внести соответствующий законопроект, позволяющий сделать этот шаг", - отметил Файфер.

Следующая попытка - в будущем году

По его словам, "в отсутствие законопроекта перемен нет".

"Представители городского совета продолжают консультироваться с членами генеральной ассамблеи на эту тему. Они продолжат это делать. Предстоит голосование по их законодательному пакету для сессии [генеральной ассамблеи] на 2018 год - либо в сентябре, либо в октябре. А затем генеральная ассамблея проведет [свое новое] заседание в январе [2018 года]", - уточнил представитель мэрии Александрии.

"Поэтому, - пояснил он, - следующая возможность внести поправки в законодательство представится генеральной ассамблее в январе".

На прямой вопрос, означает ли это, что до января никаких подвижек в этом деле не будет, Файфер ответил утвердительно. "Да, точно", - сказал он.

Начальник пресс-службы мэрии также подчеркнул, что власти Александрии не собираются самостоятельно демонтировать статую, не имея на то разрешения генеральной ассамблеи. "Городские власти намерены следовать закону. Они не будут перемещать статую без изменений, которые делают такое перемещение законным", - сказал Файфер.

На реплику о том, что, судя по всему, попытки убрать памятник фактически забуксовали, он сказал: "Ваша информация об этом вопросе верна".

Переименование улиц

Вместе с тем, продолжал Файфер, полным ходом идет процесс, направленный на переименование автомобильного шоссе, идущего от Вашингтона через Александрию к Ричмонду (штат Вирджиния), который в ходе Гражданской войны был столицей южан. Эта трасса названа в честь единственного президента Конфедеративных Штатов Америки Джефферсона Дэвиса.

"Когда совет голосовал по дальнейшей судьбе статуи, он высказался и за то, чтобы начать процесс переименования шоссе имени Джефферсона Дэвиса. Мэрия сформировала консультативную группу, которой предстоит подобрать новое название [для этой автомобильной магистрали]. Эта группа в настоящее время проводит исследование с участием общественности. <...> Это исследование началось на прошлой неделе и будет продолжаться до 15 сентября, общественность уже выдвинула тысячи предложений", - заявил Файфер.

Как он пояснил, "речь не идет о голосовании или опросе общественного мнения, это просто способ подыскать идеи".

"После этого группа проведет открытые для всех слушания 25 сентября, чтобы собрать дополнительные мнения сторон о результатах исследования. А 5 октября она планирует выработать свои рекомендации, которые будут переданы мэрии. Та в свою очередь подготовит рекомендации городскому совету. Последний получит эти рекомендации к концу текущего года и решит, что делать дальше", - уточнил Файфер.

По его словам, "у города есть полномочия, позволяющие переименовать улицу без обращения [к органам власти штата] за каким бы то ни было разрешением".

"У городского совета есть такие полномочия, и он планирует воспользоваться ими, чтобы поменять название [шоссе]. Ситуация, возможно, обстоит иным образом в других административно-территориальных образованиях Вирджинии, сквозь которые проходит трасса. <...> Не у всех полномочия одинаковы. Но тот сегмент [шоссе], на котором мы концентрируем вниманием, мы можем переименовать, имеющиеся полномочия это позволяют", - подытожил Файфер.

Наследие междоусобицы

Согласно подсчетам неправительственного Южного центра юридической помощи беднякам, в США на земле, не являющейся частной собственностью, воздвигнуто более 700 различных монументов и памятников Конфедерации. В основном они находятся на юге США. Дискуссия о целесообразности наличия символики и памятников деятелей Конфедерации, которые особенно популярны в южных штатах, вспыхнула в стране с новой силой после того, как в июне 2015 года в городе Чарлстон (штат Южная Каролина) молодой расист Дилан Руф застрелил девять темнокожих прихожан церкви.

В целом ряде населенных пунктов юга и среднеатлатического региона США демонтаж таких монументов активизировался после трагедии в Чарлстоне. Очевидно, что дебаты на этот счет в американском обществе вновь разгорятся в свете ожесточенных столкновений в Шарлотсвилле (штат Вирджиния), где в минувшие выходные устроили шествие члены расистской организации Ку-клукс-клан, неонацисты и другие представители ультраправых кругов. В крупнейшем городе штата Мэриленд Балтиморе недалеко от Вашингтона сразу четыре такие статуи были убраны в среду под покровом ночи.