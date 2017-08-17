Опра Уинфри попытается помирить сторонников и противников Трампа

НЬЮ-ЙОРК, 17 августа. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Одна из самых известных американских телеведущих Опра Уинфри рассчитывает внести свою лепту в попытки ликвидировать или хотя бы нивелировать глубокий раскол в обществе США, начавшийся после победы республиканца Дональда Трампа на президентских выборах в стране в ноябре прошлого года.

В интервью журналу Vogue Уинфри рассказала, что отправной точкой для нового проекта стала беседа, которую она провела с группой американок через две недели после президентских выборов. Некоторые из женщин изначально вообще отказывались садиться за стол переговоров со сторонницами другого кандидата. В ходе беседы это непонимание удалось преодолеть.

"Я задавала линию разговора таким образом, чтобы участницы могли выслушивать истории друг друга без политизации темы. Мне удалось добиться того, чтобы эти женщины, несмотря на различный жизненный путь и истоки, начали реально сопереживать друг другу", - рассказала Уинфри.

Опра призналась, что несколько лет назад была слишком поглощена собственной персоной и отказалась вести "60 минут". Но после выборов в США она сочла просто необходимым дать согласие на предложение председателя совета директоров, президента CBS Лесли Мунвеса. "Мы планируем преодолеть раскол в Америке, попытаться лучше понять его природу и более четко показать зоны разногласий, - пояснил исполнительный продюсер передачи Джефф Фейгер. - Я полагаю, что многие сейчас осознали, насколько запущена была ситуация и сколько ожесточения накопилось в Америке. Мы сочли, что именно Опра сможет помочь нам лучше понять происходящее и, надеюсь, помочь нам сузить раскол и снова начать разговаривать друг с другом".

"60 минут", созданная в 1968 году Доном Хьюиттом, относится к категории программ, стоящих особняком от остальных общественно-политических передач на американском телевидении. Ведущий-журналист в прямом эфире представляет собственную концепцию или ход расследования актуальной проблемы. Приглашенные гости в студии, как правило, представляют противоположные точки зрения. В 1970-х "60 минут" приняли новый на тот момент формат словесного поединка между двумя ведущими, которые напоминали зрителям политиков-соперников во время предвыборных дебатов.

В 2002 году эта передача заняла шестое место в рейтинге лучших телешоу всех времен в США. В 2013 году "60 минут" поставили на 24-ю позицию в списке лучших циклов передач на американском телевидении. Юбилейный 50-й сезон программы начинается 24 сентября.

Ранее Уинфри в эфире на телеканале Bloomberg не исключила, что в будущем могла бы претендовать на пост президента США. Интервьюер спросил Уинфри, не подумывала ли она о том, чтобы принять участие в борьбе за президентское кресло. Ведущая ответила: "Вообще-то я никогда над этим не думала, даже о такой возможности. Я полагала, что у меня нет опыта в управлении, что я не знаю достаточно. А теперь я думаю...", - Уинфри так и не закончила предложение, однако многие американские СМИ пришли к выводу, что она не исключила данную возможность.

Ведущая уже многие годы является сторонницей демократов. В прошлом она, в частности, высказывалась в поддержку президента Барака Обамы и экс-госсекретаря Хиллари Клинтон. Уинфри считается одной из самых знаменитых и богатых публичных персон США. По данным журнала Forbes, ее состояние оценивается в $2,8 млрд. В 2013 году Уинфри заняла первое место в рейтинге самых влиятельных знаменитостей по версии Forbes, в 2014 году она оказалась на второй строке в этом списке, уступив режиссеру Стивену Спилбергу.