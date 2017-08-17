Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 17.08:
$ 59.65
€ 70
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Опра Уинфри попытается помирить сторонников и противников Трампа

Общество
17 августа, 8:51 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Алексей Качалин

Обсуждать разные точки зрения Уинфри будет в эфире общественно-политической передачи "60 минут" на калане CBS. Ранее она согласилась стать новой ведущей программы

Поделиться
Материал из 1 страницы
Опра Уинфри

Опра Уинфри

© Greg Allen/Invision/AP

НЬЮ-ЙОРК, 17 августа. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Одна из самых известных американских телеведущих Опра Уинфри рассчитывает внести свою лепту в попытки ликвидировать или хотя бы нивелировать глубокий раскол в обществе США, начавшийся после победы республиканца Дональда Трампа на президентских выборах в стране в ноябре прошлого года.

Смотрите также

"Это кино? Это реалити-шоу? Это сон?": мировая пресса о победе Трампа

В интервью журналу Vogue Уинфри рассказала, что отправной точкой для нового проекта стала беседа, которую она провела с группой американок через две недели после президентских выборов. Некоторые из женщин изначально вообще отказывались садиться за стол переговоров со сторонницами другого кандидата. В ходе беседы это непонимание удалось преодолеть.

"Я задавала линию разговора таким образом, чтобы участницы могли выслушивать истории друг друга без политизации темы. Мне удалось добиться того, чтобы эти женщины, несмотря на различный жизненный путь и истоки, начали реально сопереживать друг другу", - рассказала Уинфри. 

Опра призналась, что несколько лет назад была слишком поглощена собственной персоной и отказалась вести "60 минут". Но после выборов в США она сочла просто необходимым дать согласие на предложение председателя совета директоров, президента CBS Лесли Мунвеса. "Мы планируем преодолеть раскол в Америке, попытаться лучше понять его природу и более четко показать зоны разногласий, - пояснил исполнительный продюсер передачи Джефф Фейгер. - Я полагаю, что многие сейчас осознали, насколько запущена была ситуация и сколько ожесточения накопилось в Америке. Мы сочли, что именно Опра сможет помочь нам лучше понять происходящее и, надеюсь, помочь нам сузить раскол и снова начать разговаривать друг с другом".

"60 минут", созданная в 1968 году Доном Хьюиттом, относится к категории программ, стоящих особняком от остальных общественно-политических передач на американском телевидении. Ведущий-журналист в прямом эфире представляет собственную концепцию или ход расследования актуальной проблемы. Приглашенные гости в студии, как правило, представляют противоположные точки зрения. В 1970-х "60 минут" приняли новый на тот момент формат словесного поединка между двумя ведущими, которые напоминали зрителям политиков-соперников во время предвыборных дебатов.

В 2002 году эта передача заняла шестое место в рейтинге лучших телешоу всех времен в США. В 2013 году "60 минут" поставили на 24-ю позицию в списке лучших циклов передач на американском телевидении. Юбилейный 50-й сезон программы начинается 24 сентября.

Ранее Уинфри в эфире на телеканале Bloomberg не исключила, что в будущем могла бы претендовать на пост президента США. Интервьюер спросил Уинфри, не подумывала ли она о том, чтобы принять участие в борьбе за президентское кресло. Ведущая ответила: "Вообще-то я никогда над этим не думала, даже о такой возможности. Я полагала, что у меня нет опыта в управлении, что я не знаю достаточно. А теперь я думаю...", - Уинфри так и не закончила предложение, однако многие американские СМИ пришли к выводу, что она не исключила данную возможность.

Ведущая уже многие годы является сторонницей демократов. В прошлом она, в частности, высказывалась в поддержку президента Барака Обамы и экс-госсекретаря Хиллари Клинтон. Уинфри считается одной из самых знаменитых и богатых публичных персон США. По данным журнала Forbes, ее состояние оценивается в $2,8 млрд. В 2013 году Уинфри заняла первое место в рейтинге самых влиятельных знаменитостей по версии Forbes, в 2014 году она оказалась на второй строке в этом списке, уступив режиссеру Стивену Спилбергу.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Обама, Барак Трамп, Дональд Спилберг, Стивен Клинтон, Хиллари
Темы
Президентские выборы в США
Страны
США
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Парашюты вместо протезов
Встаньте в круг. Для чего нужна керамическая мастерская, в которой работают слепоглухие люди
Три Спаса: кремлевские и монастырские рецепты из яблок, меда и орехов
Фото
Временно исполняющий обязанности губернатора Новгородской области Андрей Никитин (в центре) и председатель всероссийского предпринимательского объединения "Клуб лидеров по продвижению инициатив бизнеса" Артем Аветисян (справа)
7
В Новгородской области хотят возродить построенный Суворовым храм
10
"Счастье наступает внизу". Как советские альпинисты покоряли Эверест
38
Объявлены победители Международного конкурса фотожурналистики имени Стенина
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
ОАК: ввод самолетов Ил-114 позволит сэкономить $5 млрд на импортных поставках
2
Клиенты и банки забрали из "ФК Открытие" в июле более 600 млрд рублей
3
Биография Веры Глаголевой
4
Лайнер МС-21 оснастят российским двигателем ПД-14 в 2019 году
5
Проект "Наедине со всеми" на Первом закрыт по инициативе Меньшовой
6
Гильдия актеров России подтвердила смерть Веры Глаголевой
7
Власти Крыма планируют в сентябре выставить на продажу первый государственный санаторий
Темы дня
Новости партнеров
Реклама