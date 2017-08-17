Власти Москвы внесли изменения в опубликованный ранее проект техзадания электробуса

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Свыше 200 человек направили свои рекомендации по совершенствованию рабочей версии технического задания электробуса для Москвы, ранее опубликованной на официальных сайтах департамента транспорта Москвы и ГУП "Мосгортранс". Как сообщили ТАСС в пресс-службе транспортного предприятия, после полученных предложений документ был изменен.

Сбор предложений продлится до 1 сентября. "Специалисты Мосгортранса детально рассмотрели полученные комментарии и обсудили их с представителями экспертного сообщества, после чего документ был обновлен", - отметили в пресс-службе.

Основные изменения в проекте технического задания направлены на совершенствование системы климат-контроля в салоне электробуса. Кроме этого, в обновленной версии технического задания расширен список данных, которые будут выводиться на приборную панель водителя.

Принципиально важные характеристики инновационного транспорта остались неизменными: он будет экологичным, высокомобильным и безопасным. Электробусы оснастят самым современным оборудованием, среди которого системы климат- контроля, видеонаблюдения и спутниковой навигации, USB-разъемы для зарядки мобильных устройств, доступ к Wi-Fi. Проезд в них будет комфортным для пассажиров любых категорий, в том числе маломобильных.

Заряжаться новый транспорт будет в парках и на конечных станциях городских маршрутов. Запас хода составит более 40 километров, максимальная скорость - не менее 70 км/ч.

Конкурс на поставку 300 автобусов на электрической тяге по контракту жизненного цикла на срок не менее 15 лет будет объявлен до конца года. Обязательным условием договора станет локализация производства подвижного состава на территории Российской Федерации.