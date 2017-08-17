Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 17.08:
$ 59.65
€ 70
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Власти Москвы внесли изменения в опубликованный ранее проект техзадания электробуса

Общество
17 августа, 10:53 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, августа. /ТАСС

Сбор предложений по совершенствованию техзадания пройдет до 1 сентября, уже более 200 человек поделились собственными рекомендациями

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Свыше 200 человек направили свои рекомендации по совершенствованию рабочей версии технического задания электробуса для Москвы, ранее опубликованной на официальных сайтах департамента транспорта Москвы и ГУП "Мосгортранс". Как сообщили ТАСС в пресс-службе транспортного предприятия, после полученных предложений документ был изменен.

Сбор предложений продлится до 1 сентября. "Специалисты Мосгортранса детально рассмотрели полученные комментарии и обсудили их с представителями экспертного сообщества, после чего документ был обновлен", - отметили в пресс-службе.

Основные изменения в проекте технического задания направлены на совершенствование системы климат-контроля в салоне электробуса. Кроме этого, в обновленной версии технического задания расширен список данных, которые будут выводиться на приборную панель водителя.

Принципиально важные характеристики инновационного транспорта остались неизменными: он будет экологичным, высокомобильным и безопасным. Электробусы оснастят самым современным оборудованием, среди которого системы климат- контроля, видеонаблюдения и спутниковой навигации, USB-разъемы для зарядки мобильных устройств, доступ к Wi-Fi. Проезд в них будет комфортным для пассажиров любых категорий, в том числе маломобильных.

Заряжаться новый транспорт будет в парках и на конечных станциях городских маршрутов. Запас хода составит более 40 километров, максимальная скорость - не менее 70 км/ч.

Конкурс на поставку 300 автобусов на электрической тяге по контракту жизненного цикла на срок не менее 15 лет будет объявлен до конца года. Обязательным условием договора станет локализация производства подвижного состава на территории Российской Федерации.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Парашюты вместо протезов
Встаньте в круг. Для чего нужна керамическая мастерская, в которой работают слепоглухие люди
Три Спаса: кремлевские и монастырские рецепты из яблок, меда и орехов
Фото
Временно исполняющий обязанности губернатора Новгородской области Андрей Никитин (в центре) и председатель всероссийского предпринимательского объединения "Клуб лидеров по продвижению инициатив бизнеса" Артем Аветисян (справа)
7
В Новгородской области хотят возродить построенный Суворовым храм
10
"Счастье наступает внизу". Как советские альпинисты покоряли Эверест
38
Объявлены победители Международного конкурса фотожурналистики имени Стенина
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Голландии неизвестный захватил заложницу в здании радиостанции
2
Проект "Наедине со всеми" на Первом закрыт по инициативе Меньшовой
3
Клиенты и банки забрали из "ФК Открытие" в июле более 600 млрд рублей
4
Президент Южной Кореи заявил, что на полуострове больше никогда не будет войны
5
ОАК: ввод самолетов Ил-114 позволит сэкономить $5 млрд на импортных поставках
6
Роли, которыми запомнилась Вера Глаголева
7
Во Владивостоке произошел разлив ртути на площади около 300 кв. метров
Темы дня
Новости партнеров
Реклама