Кабмин выделяет 4 млрд руб. на закупку лекарств для ВИЧ-инфицированных

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Правительство РФ выделяет 4 млрд рублей на закупку антивирусных лекарств для ВИЧ-инфицированных, сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев.

"4 миллиарда направляются на закупку антивирусных лекарственных препаратов для ВИЧ-инфицированных, в том числе, в сочетании с вирусами гепатитов B и С. Это позволит закрыть потребность в таких препаратах в этом году", - сказал он на заседании правительства.

На условиях софинансирования также планируется выделить около 650 млн рублей на строительство детского больничного комплекса в Комсомольске-на-Амуре, отметил премьер. Удмуртии будут направлены деньги на завершение строительства республиканского реабилитационного центра для детей и подростков с ограничениями по здоровью.

Правительство также выделяет средства на компенсацию ущерба от чрезвычайных ситуаций сельхозпроизводителям - на эти цели девяти регионам планируется выделить более 1,3 млрд рублей.