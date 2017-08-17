Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 18.08:
$ 59.25
€ 69.65
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Кабмин выделяет 4 млрд руб. на закупку лекарств для ВИЧ-инфицированных

Общество
17 августа, 13:17 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, августа. /ТАСС

Планируется также выделить около 650 млн рублей на строительство детского больничного комплекса в Комсомольске-на-Амуре

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Правительство РФ выделяет 4 млрд рублей на закупку антивирусных лекарств для ВИЧ-инфицированных, сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев.

СПЕЦПРОЕКТ

"Если я преодолела страх перед ВИЧ, то с остальным справлюсь"

Истории семей, воспитывающих детей с вирусом иммунодефицита

"4 миллиарда направляются на закупку антивирусных лекарственных препаратов для ВИЧ-инфицированных, в том числе, в сочетании с вирусами гепатитов B и С. Это позволит закрыть потребность в таких препаратах в этом году", - сказал он на заседании правительства.

На условиях софинансирования также планируется выделить около 650 млн рублей на строительство детского больничного комплекса в Комсомольске-на-Амуре, отметил премьер. Удмуртии будут направлены деньги на завершение строительства республиканского реабилитационного центра для детей и подростков с ограничениями по здоровью.

Правительство также выделяет средства на компенсацию ущерба от чрезвычайных ситуаций сельхозпроизводителям - на эти цели девяти регионам планируется выделить более 1,3 млрд рублей.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Медведев, Дмитрий Анатольевич
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Парашюты вместо протезов
Встаньте в круг. Для чего нужна керамическая мастерская, в которой работают слепоглухие люди
Три Спаса: кремлевские и монастырские рецепты из яблок, меда и орехов
Фото
7
Благоустройство площади Тверской заставы в Москве находится в завершающей стадии
Временно исполняющий обязанности губернатора Новгородской области Андрей Никитин (в центре) и председатель всероссийского предпринимательского объединения "Клуб лидеров по продвижению инициатив бизнеса" Артем Аветисян (справа)
7
В Новгородской области хотят возродить построенный Суворовым храм
10
"Счастье наступает внизу". Как советские альпинисты покоряли Эверест
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Абонент МТС подал иск к оператору на 30 млрд рублей
2
ФАС возбудила дела против "Дикси" и "Магнита" за дискриминацию поставщиков
3
Источник: Глаголеву похоронят в Москве на Троекуровском кладбище
4
Проект "Наедине со всеми" на Первом закрыт по инициативе Меньшовой
5
Около 150 тыс. человек подписаны на ПФР в социальных сетях
6
Благоустройство площади Тверской заставы в Москве находится в завершающей стадии
7
Президент Южной Кореи заявил, что на полуострове больше никогда не будет войны
Темы дня
Новости партнеров
Реклама