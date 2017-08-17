В зоопарке Калининграда появился карликовый бегемот

КАЛИНИНГРАД, 17 августа. /ТАСС/. Карликовый бегемот по кличке Шешупе поселился в Калининградском зоопарке. Краснокнижное животное привезли из Литвы по программе сохранения и разведения карликовых бегемотов Европейской ассоциации зоопарков и аквариумов, сообщила ТАСС в четверг пресс-секретарь зоопарка Екатерина Михайлова.

"Карликовый бегемот по кличке Шешупе, которому 20 лет, прибыл из зоопарка литовского Каунаса. Эти животные занесены в Международную Красную Книгу со статусом "вымирающие виды". По оценкам ученых, в природе осталось не более 3 тыс. особей, сохранению которых уделяется особое внимание Европейской ассоциацией зоопарков и аквариумов", - сказала Михайлова.

По ее словам, в 1973 году Калининградский зоопарк стал первым зоопарком СССР, где содержались карликовые бегемоты: пара животных прибыла тогда из ФРГ. В 1976 году у самца Рифа и самки Марты появился детеныш. Это был первый случай размножения карликового бегемота в зоопарках СССР. В коллекции Калининградского зоосада карликовые бегемоты присутствовали вплоть до 2014 года.

"Новосела, родиной обитания которого являются Либерия, Сьерра-Леоне и Кот-д’Ивуар, будут содержать в павильоне "Животные Южной Америки", специально реконструированном ранее для обитания карликовых бегемотов. Обеспечивая необходимые условия содержания бегемота, Калининградский зоопарк будет способствовать сохранению генофонда этих редких животных", - отметила Михайлова.

Калининградский зоопарк - один из трех исторических зоопарков России (наряду с зоопарками Москвы и Санкт- Петербурга). Располагается на территории бывшего Кенигсбергского зоопарка, который был основан Германом Клаассом, немецким предпринимателем, в 1896 году.

Калининградский зоопарк занимает территорию почти в 17 га. В коллекции насчитывается более 2300 животных порядка 300 видов.