В зоопарке Калининграда появился карликовый бегемот

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КАЛИНИНГРАД, 17 августа. /ТАСС/. Карликовый бегемот по кличке Шешупе поселился в Калининградском зоопарке. Краснокнижное животное привезли из Литвы по программе сохранения и разведения карликовых бегемотов Европейской ассоциации зоопарков и аквариумов, сообщила ТАСС в четверг пресс-секретарь зоопарка Екатерина Михайлова.
"Карликовый бегемот по кличке Шешупе, которому 20 лет, прибыл из зоопарка литовского Каунаса. Эти животные занесены в Международную Красную Книгу со статусом "вымирающие виды". По оценкам ученых, в природе осталось не более 3 тыс. особей, сохранению которых уделяется особое внимание Европейской ассоциацией зоопарков и аквариумов", - сказала Михайлова.
По ее словам, в 1973 году Калининградский зоопарк стал первым зоопарком СССР, где содержались карликовые бегемоты: пара животных прибыла тогда из ФРГ. В 1976 году у самца Рифа и самки Марты появился детеныш. Это был первый случай размножения карликового бегемота в зоопарках СССР. В коллекции Калининградского зоосада карликовые бегемоты присутствовали вплоть до 2014 года.
"Новосела, родиной обитания которого являются Либерия, Сьерра-Леоне и Кот-д’Ивуар, будут содержать в павильоне "Животные Южной Америки", специально реконструированном ранее для обитания карликовых бегемотов. Обеспечивая необходимые условия содержания бегемота, Калининградский зоопарк будет способствовать сохранению генофонда этих редких животных", - отметила Михайлова.
Калининградский зоопарк - один из трех исторических зоопарков России (наряду с зоопарками Москвы и Санкт- Петербурга). Располагается на территории бывшего Кенигсбергского зоопарка, который был основан Германом Клаассом, немецким предпринимателем, в 1896 году.
Калининградский зоопарк занимает территорию почти в 17 га. В коллекции насчитывается более 2300 животных порядка 300 видов.