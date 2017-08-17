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Путин поручил полностью ликвидировать последствия деятельности байкальского ЦБК

Общество
17 августа, 18:02 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, августа. /ТАСС

Президент провел специальное совещание по вопросам развития Байкальской природной территории и потребовал принять меры по сохранению экологии озера

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МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ и ряду ответственных ведомств принять меры по сохранению экологии озера Байкал. Как говорится в перечне поручений главы государства по итогам совещания по вопросам экологического развития Байкальской природной территории, опубликованном в четверг на сайте Кремля, кабмину, в частности, поручается обеспечить ликвидацию воздействия отходов Байкальского ЦБК.

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"Обеспечить в полном объеме выполнение мероприятий по ликвидации последствий негативного воздействия отходов, накопленных в результате деятельности открытого акционерного общества "Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат", предусмотрев финансирование этих мероприятий за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов, и определить единственного исполнителя работ по ликвидации последствий такого воздействия", - говорится в перечне поручений.

Доклад по данному поручению необходимо предоставить до 1 декабря, далее - раз в полугодие.

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