Сумма компенсации ущерба от незаконных свалок в Волгоградской области выросла в 10 раз

ВОЛГОГРАД, 18 августа. /ТАСС/. Размер ущерба от несанкционированных свалок, который предстоит компенсировать компаниям в Волгоградской области, вырос в 2017 году более чем в 10 раз и составил 28,5 млн рублей. Об этом в пятницу ТАСС сообщила представитель комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии региона Елена Масленникова.

"Общая сумма ущерба, предъявленного для возмещения компаниям-нарушителям природоохранного законодательства с начала года составила 28,5 млн рублей. За аналогичный период прошлого года ущерб был предъявлен на сумму 2,5 млн рублей",- сказала Масленникова.

Она уточнила, что "речь идет только о рассчитанном ущербе, штрафы сюда не включены". "Десятикратное увеличение предъявленного ущерба связано с тем, что инспекторы облкомприроды стали чаще предъявлять не только штрафы, но и ущерб, который, как правило, в 10 и более раз превышает сумму штрафа. Предъявление ущерба - более действенная мера воздействия на нарушителей",- рассказала Масленникова.

Самые крупные суммы за нанесенный природе вред, по словам Масленниковой, заплатят "Пересвет-Регион-Дон" (1,4 миллиона рублей за несанкционированную свалку строительных отходов), "Южная перерабатывающая компания" (993 тыс. рублей за незаконный сброс отходов на почву), "СК Цефей" (730 тыс. рублей за незаконную свалку).

"Если нарушители отказываются возмещать ущерб в добровольном порядке, комитет подает на компании иски в суд", - отметила представитель облкомприроды.

В ведомстве отметили, что один из самых масштабных проектов в волгоградском регионе в Год экологии - ликвидация крупнейшей бесхозной свалки в Кировском районе Волгограда, образованной более полувека назад, где скопилось 1,5 миллиона тонн отходов. Ликвидация полигона включена в национальный приоритетный проект "Чистая страна", общая стоимость работ составляет более 800 млнрублей, из которых 80% - субсидии из федерального бюджета.