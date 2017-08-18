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Власти Кубани взяли под контроль ситуацию на пляжах региона после жалоб туристов

Общество
18 августа, 15:35 UTC+3 КРАСНОДАР КРАСНОДАР 18, августа. /ТАСС

Среди нарушений власти отметили отсутствие спасателей, медицинского персонала и специального оборудования

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КРАСНОДАР, 18 августа. /ТАСС/. Власти Кубани устраняют недочеты на пляжах курортов, на которые пожаловались туристы в Общественную палату РФ. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба администрации региона со ссылкой на губернатора Краснодарского края Вениамиа Кондратьева.

Ранее Общественная палата (ОП) России заявила о том, что получила с начала летнего сезона на свою горячую линию более 800 обращений от туристов с жалобами на проблемы с перелетами и плохую инфраструктуру курортов. Большинство отдыхающих жаловались на грязные пляжи в Краснодарском крае, в частности, в Анапе, Геленджике и Сочи.

"Часть пляжей в крае вызывали нарекания туристов, об этом же мне докладывали и члены Общественной палаты, с которыми мы находимся в постоянном диалоге. Я неоднократно говорил, что для нас в приоритете качество предоставляемого отдыха и здоровье наших гостей", - сказал глава Кубани, которого цитирует пресс-служба.

По поручению губернатора были проинспектированы все муниципальные пляжи Азово-Черноморского побережья и большинство ведомственных. Особое внимание уделялось вопросам безопасности на воде, благоустройству территорий и соблюдению санитарных норм.

"В целом, по итогам проверок пляжам Краснодарского края дана положительная оценка. Однако выявлен и ряд недочетов, которые сегодня устраняются в оперативном режиме", - отметили в краевой администрации.

Среди наиболее частых нарушений - отсутствие спасателей, медицинского персонала и специального оборудования, небезопасное размещение технических зон и аттракционов на пляжах, нарушение правил водопользования, выезд автотранспорта в водоохраную зону, уточняют власти. Краевая межведомственная комиссия будет проверять состояние пляжей до конца летнего сезона.

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Кондратьев, Вениамин Иванович
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Россия
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