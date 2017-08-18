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Путин посетил школу в Севастополе, где общался с педагогами и родителями учеников

Общество
18 августа, 16:54 дата обновления: 18 августа, 17:14 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, августа. /ТАСС

Учебные кабинеты и помещения оснащены современным оборудованием, а на территории школы организованы спортивные площадки, теннисный корт, футбольное поле

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ТАСС, 18 августа. Президент России Владимир Путин во время рабочей поездки в Севастополь посетил новую общеобразовательную школу - образовательный центр "Бухта Казачья". Здесь он осмотрел построенный в этом году комплекс, а также общался с преподавательским составом и родительским комитетом этого учебного заведения. 

Путина сопровождали премьер-министр России Дмитрий Медведев, полпред президента в Южном федеральном округе Владимир Устинов, министр образования Ольга Васильева и губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников.

В фойе первого учебного корпуса, который откроет двери для учеников 1 сентября, директор рассказала президенту и премьеру о ходе строительства образовательного комплекса, в том числе о планах возведения второго учебного корпуса, рассчитанного на 400 учеников и 100 педагогов. Директор отметила, что новая школа с этого года будет работать в две смены, а после ввода в строй второго корпуса будет обеспечено обучение в одну смену.

Путин поинтересовался общей стоимостью возведения комплекса. Врио главы Севастополя Дмитрий Овсянников пояснил, что расходы на этот комплекс составили порядка 800 млн рублей, в целом аналогичные комплексы по этому проекту обходятся в сумму до 1 млрд рублей.

Овсянников также рассказал о планах региона к 2022 году построить 11 школ (сейчас их в Севастополе, по его словам, 69) и 20 детских садов. После этого Путин и Медведев прошлись по коридорам школы, ознакомились с ее интерьером и учебным оборудованием, зашли в лингафонный класс.

Глава государства поднялся на второй этаж, где встретился с учителями и родителями школьников. Он заверил, что все будет построено, проблем с финансированием нет, но при этом есть некоторые сложности со строительными организациями. "Не хватает добросовестных, эффективно работающих строительных организаций. В целом средства есть", - сказал Путин.

Глава государства обратил внимание на то, что при строительстве второй очереди нужно будет уделять повышенное внимание вопросам безопасности детей. "Надо повнимательнее", - отметил он. Родители учеников поблагодарили президента за то, что он обратил внимание на вопросы обеспечения безопасности, а после этого попросили вместе сфотографироваться.

Образовательный центр

Образовательный центр возведен в жилом микрорайоне Бухта Казачья - бывшем военном городке, который является одним из самых густонаселенных районов Севастополя. Строительство комплекса продолжалось пять лет и завершилось в январе этого года. Построенный школьный корпус рассчитан на прием свыше 1 тыс. учеников. Преподавательский состав будет насчитывать 70 специалистов.

Учебные кабинеты и помещения школы оснащены современным оборудованием, на территории школы организованы спортивные площадки, теннисный корт, футбольное поле. До 2019 года на территории образовательного центра будет построен дополнительный учебный корпус на 400 дополнительных мест с бассейном. Помимо школы образовательный центр включает в себя детский сад с интерактивным оборудованием, тренажерным залом, рассчитанный на 260 детей.

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Персоны
Васильева, Ольга Юрьевна Путин, Владимир Владимирович Медведев, Дмитрий Анатольевич Овсянников, Дмитрий Владимирович Устинов, Владимир Васильевич (государственный деятель)
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