Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 19.08:
$ 59.36
€ 69.72
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Минобрнауки заявили, что 95% вузов, школ и детсадов готовы к учебному году

Общество
18 августа, 17:28 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, августа. /ТАСС

Отмечается, что все проверки учебных заведений завершатся до 20 августа

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Более 95% образовательных организаций готовы к новому учебному году. Об этом сообщила заместитель министра образования и науки РФ Ирина Кузнецова.

"Все приемочные работы должны быть завершены к 20 августа. По данным на 17 августа, принято более 81 тыс. образовательных организаций, что составляет свыше 95%", - сказала она на заседании правительственной комиссии по чрезвычайным ситуациям. Кузнецова уточнила, что готовность вузов составляет 97%, школ - 95%, дошкольных учреждений - почти 96%.

В свою очередь МЧС России разработало комплексные мероприятия, направленные на обеспечение безопасности образовательных учреждений.

"Обеспечение комплексной безопасности на объектах образования и защищенности детей является приоритетной задачей министерства", - сказал глава МЧС Владимир Пучков. На протяжении пяти последних лет на объектах образования удается сохранять положительную динамику снижения пожаров. За последние пять лет их количество снизилось на 34%, при этом не допущена гибель детей.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Персоны
Пучков, Владимир Андреевич
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Парашюты вместо протезов
Встаньте в круг. Для чего нужна керамическая мастерская, в которой работают слепоглухие люди
Три Спаса: кремлевские и монастырские рецепты из яблок, меда и орехов
Фото
7
Благоустройство площади Тверской заставы в Москве находится в завершающей стадии
Временно исполняющий обязанности губернатора Новгородской области Андрей Никитин (в центре) и председатель всероссийского предпринимательского объединения "Клуб лидеров по продвижению инициатив бизнеса" Артем Аветисян (справа)
7
В Новгородской области хотят возродить построенный Суворовым храм
10
"Счастье наступает внизу". Как советские альпинисты покоряли Эверест
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Лимузин Ельцина выставили на продажу за 19,7 млн рублей
2
Неизвестный напал с ножом на людей в Турку
3
Четвертый подозреваемый задержан в связи с терактами в Каталонии
4
Теракты в Каталонии. Хроника событий
5
В Киеве сообщили, что ЕС разрабатывает "план Маршалла" для Украины на €5 млрд ежегодно
6
Посол Израиля посетил МИД РФ для прояснения позиции страны по Собибору
7
Захарова напомнила США о $500 млн, отправленных в РФ к выборам 1996 года
Темы дня
Новости партнеров
Реклама