В Минобрнауки заявили, что 95% вузов, школ и детсадов готовы к учебному году

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Более 95% образовательных организаций готовы к новому учебному году. Об этом сообщила заместитель министра образования и науки РФ Ирина Кузнецова.

"Все приемочные работы должны быть завершены к 20 августа. По данным на 17 августа, принято более 81 тыс. образовательных организаций, что составляет свыше 95%", - сказала она на заседании правительственной комиссии по чрезвычайным ситуациям. Кузнецова уточнила, что готовность вузов составляет 97%, школ - 95%, дошкольных учреждений - почти 96%.

В свою очередь МЧС России разработало комплексные мероприятия, направленные на обеспечение безопасности образовательных учреждений.

"Обеспечение комплексной безопасности на объектах образования и защищенности детей является приоритетной задачей министерства", - сказал глава МЧС Владимир Пучков. На протяжении пяти последних лет на объектах образования удается сохранять положительную динамику снижения пожаров. За последние пять лет их количество снизилось на 34%, при этом не допущена гибель детей.