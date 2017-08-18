В Минобрнауки заявили, что 95% вузов, школ и детсадов готовы к учебному году

Красильников объяснил усталостью поражение в 1/8 финала ЧЕ по пляжному волейболуСпорт 18 августа, 17:29
СМИ: один человек погиб при нападении неизвестного с ножом на прохожих в ТуркуПроисшествия 18 августа, 17:25
Мифология СПИДа и ВИЧ: 10 самых распространенных заблужденийОбщество 18 августа, 17:25
Запущена англоязычная онлайн-видеоплатформа психологической помощиСоциальная ответственность 18 августа, 17:19
В Ростовской области собрали рекордные 12,3 млн тонн ранних зерновыхНовости партнеров 18 августа, 17:18
Макеты космического корабля, ледокола и скалодромы установят на Тверской в День городаМосква 18 августа, 17:09
В Киеве сообщили, что ЕС разрабатывает "план Маршалла" для Украины на €5 млрд ежегодноМеждународная панорама 18 августа, 17:06
Неизвестный напал с ножом на людей в ТуркуПроисшествия 18 августа, 17:01
Сборная России довольна условиями проживания на Универсиаде в ТайбэеСпорт 18 августа, 17:00
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Более 95% образовательных организаций готовы к новому учебному году. Об этом сообщила заместитель министра образования и науки РФ Ирина Кузнецова.
"Все приемочные работы должны быть завершены к 20 августа. По данным на 17 августа, принято более 81 тыс. образовательных организаций, что составляет свыше 95%", - сказала она на заседании правительственной комиссии по чрезвычайным ситуациям. Кузнецова уточнила, что готовность вузов составляет 97%, школ - 95%, дошкольных учреждений - почти 96%.
В свою очередь МЧС России разработало комплексные мероприятия, направленные на обеспечение безопасности образовательных учреждений.
"Обеспечение комплексной безопасности на объектах образования и защищенности детей является приоритетной задачей министерства", - сказал глава МЧС Владимир Пучков. На протяжении пяти последних лет на объектах образования удается сохранять положительную динамику снижения пожаров. За последние пять лет их количество снизилось на 34%, при этом не допущена гибель детей.