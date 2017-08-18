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Первая студенческая научная школа по генетике открылась в центре "Сириус"

Общество
18 августа, 19:52 UTC+3 СОЧИ СОЧИ 18, августа. /ТАСС

В течение пяти дней перед начинающими исследователям с лекциями выступят ведущие ученые в области биологии, биотехнологий, химии, медицины, биоинженерии и биоинформатики, а также математики

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СОЧИ, 18 августа. /ТАСС/. Более 60 студентов и будущих первокурсников, среди которых есть и выпускники "Сириуса", примут участие в открывшейся в образовательном центре научной школе по генетике и биотехнологиям. В течение пяти дней перед начинающими исследователям с лекциями выступят ведущие ученые в области биологии, биотехнологий, химии, медицины, биоинженерии и биоинформатики, а также математики.

Уникальный по формату и составу участников проект "Сириус" принимает у себя впервые. "На сегодняшний дней в генетику вошли такие методологии, которые позволяют прыгнуть вверх в решении именно биотехнологических задач. Поэтому идея была собрать студентов из разных областей, которые учатся в разных университетах, в разных странах и регионах, чтобы они были в контакте с известными учеными, непосредственно практикующими, задавали им вопросы, получали советы по поводу чтения определенных научных статей и приезжали на стажировки", - пояснил журналистам в пятницу выбор формата научный руководитель школы, профессор кафедры генетики биологического факультета и факультета биоинженерии и биоинформатики МГУ Евгений Рогачев.

В практической части школы студентам будет дано задание провести молекулярно-генетическое исследование. В ходе этой работы как биологи, так и математики займутся выделением ДНК и последующим определением мутации, отвечающей за непереносимость лактозы.

По словам руководителя Фонда "Талант и успех" Елены Шмелевой, эта научно-образовательная школа прежде всего носит профориентационный характер, который позволит студентам уже в начале учебы выбрать специализацию, а также показать себя будущим работодателям из числа инновационных компаний.

"Первая студенческая школа - это продолжение программы "Сириуса" по сопровождению выпускников и получателей грантов президента РФ. Это практически полноценная межпредметная школа по тем направлениям, где мы ожидаем ответов на большие вызовы, заложенные Стратегией научно-технологического развития", - отметила Шмелева.

В планах образовательного центра проводить не менее шести подобных студенческих школ по другим направлениям: информационные технологии, энергетика, новые материалы, большие данные, а также проблемы освоения Арктики.

О "Сириусе"

Центр "Сириус" открыт Образовательным фондом "Талант и успех" по инициативе президента РФ Владимира Путина, который возглавил его Попечительский совет. Фонд учрежден российскими деятелями науки, спорта и искусства. Задача "Сириуса" - выявлять в регионах России самых результативных школьников, развивать и поддерживать их, обобщать и распространять лучшие практики работы с талантами.

На профессиональные программы ежемесячно зачисляются 600 школьников по таким направлениям как направлению наука, спорт и искусство. Обучение, пребывание и проезд в "Сириус" для детей бесплатны.

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