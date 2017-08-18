Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 19.08:
$ 59.36
€ 69.72
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Мосгортур впервые провел экскурсию для детей-инвалидов, начав с музея Дарвина

Общество
18 августа, 21:35 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, августа. /ТАСС

Особенностью новой программы является совместная работа экскурсовода и сурдопереводчика

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Мосгортур запустил серию специализированных экскурсий для детей-инвалидов в Москве. Государственный Дарвиновский музей стал в пятницу первой площадкой проекта. Особенностью новой программы является совместная работа экскурсовода и сурдопереводчика, которые сопровождают маленьких посетителей с ограниченными возможностями.

"С Дарвиновским музеем очень быстро удалось наладить контакт и договориться об экскурсии", - рассказали ТАСС в пресс-службе Мосгортура, отметив, что музей обладает большим опытом в создании программ, нацеленных на адаптацию инвалидов в обществе.

В свою очередь заместитель директора музея по научно-исследовательской работе Татьяна Кубасова подчеркнула, что главной целью подобных выставок является организация общего пространства для взаимодействия всех посетителей между собой. "В этой работе важно не создавать выставки для инвалидов, а приспосабливать их для всех посетителей, вовлекая участников в диалог" - пояснила Кубасова.

Ограничения не помеха

Экскурсия для детей начинается уже на входе на территорию Дарвиновского музея. Под открытым небом среди обилия экзотических растений возвышаются фигуры динозавров. Участники экскурсионной группы с видимым удовольствием прикасаются к экспонатам огромных животных: материал на ощупь приятный - мягкая теплая резина, нагретая солнцем.

Сотрудники Дарвиновского музея рассказали корреспонденту ТАСС, что их музей "не понаслышке" знает о людях с ограниченными возможностями. "Уже в начале XX века основатель и первый директор музея Александр Федорович Котс лично организовывал экскурсии для людей с ограниченными возможностями. Ежегодно музей проводит более 100 специализированных выставок и занятий, которые посещают 7 тыс. детей с инвалидностью", - сказали в музее.

Комфортная среда

"Музейное направление - это продолжение других наших программ, в первую очередь, лагерных. Дети рады возможности снова встретить своих друзей и вожатых", - подчеркнули в пресс-службе Мосгортура.

И действительно, ребята чувствуют себя уверенно в компании своих друзей по лагерю - много смеются и общаются. Их сопровождает вожатая - сотрудник Мосгортура, по имени Наталья, владеющая навыками сурдоперевода. С ребятами у нее теплые и доверительные отношения. "Вожатые из "Мосгостура" будут принимать участие во всех следующих экскурсиях, они - связующее звено между детьми и взрослыми", - сказала она. По ее словам, такая система сразу позволяет обеим сторонам настроиться на позитивный лад и комфортное посещение.

Группа не задерживается подолгу у витрин, но ребята успевают получить много информации, несмотря на сурдоперевод, который идет через несколько минут после речи экскурсовода.

Познай мир

Запланированная Мосгортуром часовая экскурсия пролетела незаметно. Времени хватило только на выставку "Многообразие жизни на земле", поэтому в интерактивный зал ребятам предложили пройти самостоятельно.

Зал "Познай себя, познай мир" делится на две части: одна посвящена человеку, другая - окружающему миру. "Изначально зал проектировался для самостоятельного осмотра с учетом возможностей разных категорий посетителей. Многие экспонаты здесь доступны для тактильного осмотра, все подписи дублируются шрифтом Брайля", - отметил сотрудник музея. Он добавил, что везде в зале широкие проходы, чтобы посетителям на инвалидных колясках было удобно перемещаться.

Как отметили в Мосгортуре, следующая экскурсия состоится уже в начале нового учебного года, когда большинство ребят вернутся в Москву с летних каникул.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Парашюты вместо протезов
Встаньте в круг. Для чего нужна керамическая мастерская, в которой работают слепоглухие люди
Три Спаса: кремлевские и монастырские рецепты из яблок, меда и орехов
Фото
7
Благоустройство площади Тверской заставы в Москве находится в завершающей стадии
Временно исполняющий обязанности губернатора Новгородской области Андрей Никитин (в центре) и председатель всероссийского предпринимательского объединения "Клуб лидеров по продвижению инициатив бизнеса" Артем Аветисян (справа)
7
В Новгородской области хотят возродить построенный Суворовым храм
10
"Счастье наступает внизу". Как советские альпинисты покоряли Эверест
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Источник: 18 августа телеканал Life работает последний день
2
Захарова: поддержка Израилем решения по Собибору граничит с историческим предательством
3
Захарова: история с американским неонацистским сайтом в РФ стала политическим шоу в США
4
Дело о массовой драке на Хованском кладбище Москвы направлено в суд
5
Теракты в Каталонии. Хроника событий
6
Сбербанк решил вступить в ассоциацию банков "Россия"
7
Полиция не рассматривает нападение в Турку как теракт
Темы дня
Новости партнеров
Реклама