Мосгортур впервые провел экскурсию для детей-инвалидов, начав с музея Дарвина

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Мосгортур запустил серию специализированных экскурсий для детей-инвалидов в Москве. Государственный Дарвиновский музей стал в пятницу первой площадкой проекта. Особенностью новой программы является совместная работа экскурсовода и сурдопереводчика, которые сопровождают маленьких посетителей с ограниченными возможностями.

"С Дарвиновским музеем очень быстро удалось наладить контакт и договориться об экскурсии", - рассказали ТАСС в пресс-службе Мосгортура, отметив, что музей обладает большим опытом в создании программ, нацеленных на адаптацию инвалидов в обществе.

В свою очередь заместитель директора музея по научно-исследовательской работе Татьяна Кубасова подчеркнула, что главной целью подобных выставок является организация общего пространства для взаимодействия всех посетителей между собой. "В этой работе важно не создавать выставки для инвалидов, а приспосабливать их для всех посетителей, вовлекая участников в диалог" - пояснила Кубасова.

Ограничения не помеха

Экскурсия для детей начинается уже на входе на территорию Дарвиновского музея. Под открытым небом среди обилия экзотических растений возвышаются фигуры динозавров. Участники экскурсионной группы с видимым удовольствием прикасаются к экспонатам огромных животных: материал на ощупь приятный - мягкая теплая резина, нагретая солнцем.

Сотрудники Дарвиновского музея рассказали корреспонденту ТАСС, что их музей "не понаслышке" знает о людях с ограниченными возможностями. "Уже в начале XX века основатель и первый директор музея Александр Федорович Котс лично организовывал экскурсии для людей с ограниченными возможностями. Ежегодно музей проводит более 100 специализированных выставок и занятий, которые посещают 7 тыс. детей с инвалидностью", - сказали в музее.

Комфортная среда

"Музейное направление - это продолжение других наших программ, в первую очередь, лагерных. Дети рады возможности снова встретить своих друзей и вожатых", - подчеркнули в пресс-службе Мосгортура.

И действительно, ребята чувствуют себя уверенно в компании своих друзей по лагерю - много смеются и общаются. Их сопровождает вожатая - сотрудник Мосгортура, по имени Наталья, владеющая навыками сурдоперевода. С ребятами у нее теплые и доверительные отношения. "Вожатые из "Мосгостура" будут принимать участие во всех следующих экскурсиях, они - связующее звено между детьми и взрослыми", - сказала она. По ее словам, такая система сразу позволяет обеим сторонам настроиться на позитивный лад и комфортное посещение.

Группа не задерживается подолгу у витрин, но ребята успевают получить много информации, несмотря на сурдоперевод, который идет через несколько минут после речи экскурсовода.

Познай мир

Запланированная Мосгортуром часовая экскурсия пролетела незаметно. Времени хватило только на выставку "Многообразие жизни на земле", поэтому в интерактивный зал ребятам предложили пройти самостоятельно.

Зал "Познай себя, познай мир" делится на две части: одна посвящена человеку, другая - окружающему миру. "Изначально зал проектировался для самостоятельного осмотра с учетом возможностей разных категорий посетителей. Многие экспонаты здесь доступны для тактильного осмотра, все подписи дублируются шрифтом Брайля", - отметил сотрудник музея. Он добавил, что везде в зале широкие проходы, чтобы посетителям на инвалидных колясках было удобно перемещаться.

Как отметили в Мосгортуре, следующая экскурсия состоится уже в начале нового учебного года, когда большинство ребят вернутся в Москву с летних каникул.