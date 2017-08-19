В Пермском крае пройдет 8-й краевой праздник "Хлебный Спас"

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ПЕРМЬ, 19 августа. /ТАСС/. Ежегодный краевой праздник "Хлебный Спас" пройдет в поселке Октябрьский Пермского края в восьмой раз. Поселения района представят интерактивные площадки, стилизованные под сельские подворья с уклоном в старину и экологическую тематику, сообщили в администрации Октябрьского муниципального района.
По словам организаторов, праздник начнется с шествия трудовых коллективов и представителей поселений по главной улице поселка к большой сцене, где пройдет театрализованное представление, главные акценты которого будут сделаны на освещении хлеба нового урожая, его прославлении и чествование передовиков. Праздничная программа продолжится на девяти творческих площадках, где в течение всего дня будут организованы развлекательные программы на любой вкус и возраст.
"Участники и гости праздника продемонстрируют свои таланты и способности на фестивале концертных программ "Хлеб - всему голова" и "Калфак туе" с участием сводных творческих коллективов и исполнителей из поселений района и соседних территорий. На стилизованных под сельские поселения площадках будет демонстрироваться и продаваться все наше, родное, выращенное или изготовленное сельчанами", - пояснили в администрации района.
Кроме того, на краевой выставке хлебобулочных изделий "Лучший пекарь - 2017" мастера-профессионалы предприятий, а также кулинары-любители представят на суд жюри, зрителей и покупателей свои кулинарные работы. А на выставке-ярмарке "Чародеи" ожидается разнообразие художественных изделий мастеров Прикамья. Также художники и фотографы края в рамках конкурса "Фотосушка" продемонстрируют свои работы, посвященные Году экологии. Помимо этого, в течение дня в Октябрьском будут работать интерактивные площадки "Музей под открытым небом" и "Уборка хлеба и посев озимых", где на мастер-классах под руководством профессионалов можно будет пройти путь хлеба от зерна до каравая.
Как пояснили в оргкомитете праздника, также пройдет конкурсно-развлекательная программа "Прогулки по семейному бульвару", частью которой станет эко-конкурс творческих работ из бросового материала "Арт-утилизация" и мастер-класс "Бумажная архитектура".
"Наша цель - привлечь семьи к поиску новых конструктивных решений и неординарных способов по созданию арт-объектов из мусора, расширить экологические знания о вторичном использовании бросового материала", - сказали организаторы. Праздник завершится фейерверком в центральном парке поселка.