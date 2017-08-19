В Приморье не осталось подтопленных домов и придомовых участков

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ТАСС, 19 августа. Все населенные пункты, пострадавшие от паводка в Приморье, освободились от воды. Об этом в субботу сообщила пресс-служба регионального главка МЧС.
"В настоящее время на территории Приморского края не осталось подтопленных жилых домов, придомовых территорий и социально значимых объектов. В то же время в пунктах временного размещения находятся 32 человека, среди которых 13 детей. Здесь имеются все предметы первой необходимости и медикаменты, обеспечивается питье и трехразовое питание. Ситуация в крае стабильная ", - говорится в сообщении.
Сотрудники МЧС продолжают ликвидировать последствия паводка: расчищены 1,54 тыс. придомовых территорий, примерно из 200 домов и почти из 700 подвалов откачана вода, вывезено более 1,7 тыс. кубометров мусора. За сутки рабочие восстановили еще один участок автодороги, продолжается ремонт еще 27 участков в Надеждинском и Пограничном районах Приморья.
Группировка сил и средств Единой государственной системы предупреждения и ликвидаций ЧС, развернутая в Приморском крае, насчитывает более 3,4 тыс. человек, свыше 300 единиц техники и 74 плавсредства.
Из-за продолжительных дождей в первой декаде августа в Приморье подтопило около 2,2 тыс. домов, в которых проживало более 15,5 тыс. человек. 18 августа синоптики предупредили о сильных дождях в регионе на следующей неделе.