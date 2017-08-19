Ученые заявили, что смог приводит к повышению уровня гормонов стресса у детей

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ПЕКИН, 19 августа. /ТАСС/. Смог негативно воздействует на здоровье детей и подростков, провоцируя повышенную выработку кортизола и адреналина. К такому выводу пришел коллектив китайских ученых из Университета Фудань (Шанхай).
"Повышенная концентрация аэрозолей в воздухе приводит к выбросу человеческим организмом гормонов стресса - кортизола и адреналина", - цитирует в субботу газета China Daily слова куратора проекта по исследованию воздействия смога на детей Кань Хайдуна.
Отмечается, что выработка этих гормонов приводит к замедлению обмена веществ у детей и подростков, что отрицательно сказывается на иммунитете, а также на работе пищеварительной и половой систем. "Мы провели исследования и выяснили, что смог отрицательно сказывается на росте - дети начинают медленнее расти", - добавил ученый.
В Китае основными источниками загрязнения воздуха являются автотранспорт и угольные электростанции. Содержащиеся в смоге вредные вещества способны проникать в легкие и кровеносную систему человека и в больших концентрациях могут привести к воспалению сосудов, возникновению артериальной непроходимости. По этой причине в конце 2013 года в столице был принят план экстренного реагирования на сильное загрязнение воздуха. Он регламентирует действия городских служб и предприятий в соответствии с четырьмя уровнями экологической тревоги (синий, желтый, оранжевый и красный).