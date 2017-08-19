В Татарстане стартовал ночной забег "Гонка Героев"

КАЗАНЬ, 19 августа. /ТАСС/. Забег "Гонка Героев. Ночь" стартовал в субботу на территории города-курорта "Свияжские холмы" в Татарстане, сообщила пресс-служба министерства по делам молодежи и спорта Татарстана. Его участниками станут порядка 1,5 тыс.человек.

"Торжественное открытие соревнований состоялось. "Гонка Героев" будет проходить ночью. Помимо экстремального забега с препятствиями участников ждет и яркое ночное шоу - иллюминация на трассе, подсветка препятствий, музыкальные сеты", - пояснили в пресс-службе.

"Гонка Героев" - это экстремальный ночной забег на 10 км с 23 препятствиями. Зоны старта и финиша оборудованы огненными установками. Для участников организовали личные зачеты (мужчины, женщины), парные забеги и командный забег для претендентов на участие в сентябрьском суперфинале мероприятия.

Главными призами "Гонки Героев" стали квадроциклы, которые получают победители в личном зачете, и велосипед - для каждого из победителей парного зачета.

Задача всероссийского спортивного мероприятия военно-патриотической направленности, которое реализуется с 2014 года при поддержке Минобороны РФ в крупных городах страны, - повышение уровня физической культуры граждан. Гонка предусматривает прохождение специальной трассы, оборудованной различными препятствиями - насыпями, подвесными канатами, сетками, траншеями и рвами.