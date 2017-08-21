Молодежный вектор: студенты и школьники примут участие в работе ВЭФ

ТАСС, 21 августа. "Молодежная площадка" впервые включена в этом году в программу Восточного экономического форума (ВЭФ). Студенты, школьники, молодые предприниматели, руководители некоммерческих организаций (НКО) и органов исполнительной власти обсудят экономические и социальные вопросы, спроектируют участие молодежи в государственных программах и проектах развития Дальнего Востока.

В центе внимания молодых лидеров - применение новых экономических механизмов на Дальнем Востоке, проблемы образования и демографии. Отдельная встреча студентов университетов России и Японии будет посвящена аспектам сотрудничества двух стран.

Молодые лидеры Дальнего Востока

Главная цель мероприятия - включить активную молодежь Дальнего Востока в повестку Восточного экономического форума, рассказала ТАСС один из организаторов "Молодежной площадки", заместитель проректора по учебной и воспитательной работе Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) Елена Харисова.

"Мы заметили, что молодые ребята не информированы и до конца не понимают, что из себя представляют эти программы (развития Дальнего Востока). И конечно они не понимают, как в них встроиться. И наша задача через активных лидеров показать другим молодым людям Дальнего Востока, как они могут участвовать в этих программах", - сказала Харисова.

По ее словам, ДВФУ, выступающий организатором "Молодежной площадки", пригласил, прежде всего, тех, кто уже имеет опыт работы в реализуемых на Дальнем Востоке крупных проектах. "У нас будут ребята от 14 до 35 лет. Нам важно узнать их практический опыт, их наработки при участии в государственных программах развития Дальневосточного федерального округа (ДФО)", - отметила представитель ДВФУ.

Всего же участниками "Молодежной площадки" станут 400 человек в возрасте от 14 до 35 лет. Более 100 из них представят девять регионов ДФО. В международном российско-японском студенческом форуме примут участие 17 студентов российских вузов и 17 - японских. Им предстоит вместе разработать предложения по развитию российско-японского сотрудничества.

От демографии до международного сотрудничества

Программа "Молодежной площадки" затрагивает основные направления развития ДФО. Работу над темами площадки участники начнут уже с 1 сентября в рамках шести треков (направлений). "Пять из них связаны с государственными программами развития Дальнего Востока, шестым станет российско-японский студенческий форум", - рассказала Харисова.

Молодые проектировщики сосредоточатся на демографии, кадрах для экономики, развитии территорий опережающего развития (ТОР) и свободного порта Владивосток, реализации программы дальневосточного гектара, работе НКО. В работе им помогут специалисты из Агентства стратегических инициатив (АСИ), Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке (АРЧК), Минвостокразвития РФ и других ведомств и организаций, занимающихся вопросами развития ДФО.

"Результатом работы каждого трека станет дорожная карта, которую представят 5 сентября на заседании с участием полномочного представителя президента РФ в ДФО Юрия Трутнева, министра по развитию Дальнего Востока Александра Галушки и дальневосточных губернаторов. Наметив общий вектор, участники начнут реализовывать проекты в своих регионах, а результаты презентуют на "Молодежной площадке" ВЭФ в 2018 году", - отметила представитель ДВФУ.

Также участники Тихоокеанской проектной школы представят свои проекты, разработанные с компаниями Дальнего Востока. "К примеру, вместе с музеем им. В. К. Арсеньева школьники подготовили проект Морского музея, проекты инженерного направления разрабатывались вместе с авиазаводом "Прогресс" (входит в холдинг "Вертолеты России"), заводом "Восточная верфь", космодромом "Восточный", проектным институтом "Востокпроектверфь", - уточнила Харисова.

Отдельная конференция программы ВЭФ "EdCrunch - Дальний Восток: новые образовательные технологии в школе" будет посвящена образовательным технологиям. Ее ключевая идея - поиск и продвижение в регионе эффективных образовательных практик и технологий для обновления современной школы, развития системы опережающего образования и повышения качества человеческого капитала для Дальнего Востока России.

Свое участие подтвердили ведущие эксперты финского проекта Edafin Сампо Локки и Марьо Киллонен, создатель модели вероятностного образования Александр Лобок, ТРИЗ- специалист, руководитель экспериментальных площадок в разных городах России Алла Нестеренко, автор и редактор сообщества "Учимся с Google" Борис Ярмахов, разработчик образовательной системы "Школа-парк" Ольга Леонтьева и другие. Участники конференции будут работать в формате авторских лабораторий, дискуссий, мастер-классов, проектных мастерских.

Презентации Всемирного фестиваля молодежи

Еще одним ярким событием молодежного направления ВЭФ станут презентации и встречи, которые готовят организаторы Всемирного фестиваля молодежи и студентов (ВФМС). На одной из площадок ВФМС пройдет рабочая встреча руководителя Федерального агентства по делам молодежи Сергея Поспелова с молодыми предпринимателями, презентация региональной программы молодежного фестиваля на Дальнем Востоке, выступления молодых предпринимателей с проектами на тему развития дальневосточных регионов.

В первый день работы ВЭФ на площадке ДВФУ запланировано провести дискуссионное ток-шоу "Экономика Дальнего Востока 2030" с участием представителей четырех самых крупных вузов региона. "Экспертам предлагается обсудить презентации команд (университетов) в формате дискуссии. По завершении обсуждений модератор площадки предложит зрителям проголосовать за ту или иную концепцию, представленную командами, чтобы выяснить наиболее предпочтительную и ожидаемую модель экономического будущего мира", - сказали организаторы мероприятия.

Восточный экономический форум-2017 пройдет во Владивостоке 6-7 сентября. Участие в нем уже подтвердили делегации 24 стран, в том числе КНР, Японии, Австралии, Канады, США, Великобритании, ФРГ. В прошлом году ВЭФ собрал 3,5 тыс. участников, для участия в нем было заявлено 111 инвестиционных проектов с общим объемом частных инвестиций 2,2 трлн рублей. На нем было подписано 216 соглашений на 1,85 трлн рублей.

Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2017.