В Мурманской области утвердили паспорт развития села Териберка из фильма "Левиафан"

МУРМАНСК, 21 августа. /ТАСС/. Власти Мурманской области утвердили паспорт и состав команды проекта по развитию села Териберка, ставшего известным благодаря номинировавшемуся на "Оскар" фильму Андрея Звягинцева "Левиафан". Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе правительства региона.

"Согласован паспорт проекта, подготовка мастер-плана будет осуществляться в соответствии с международной практикой проектирования", - сказали в пресс-службе.

Решение о запуске проекта по разработке мастер-плана развития Териберки было принято 20 июня на заседании совета по проектной деятельности Мурманской области. Основная цель проекта - разработка документа, определяющего перспективное развитие Териберки на основе комплексного подхода к освоению территории.

Териберка, ставшая для зрителей фильма "Левиафан" со всего мира символом разрухи и безнадежности, должна будет, по замыслу региональных властей, стать точкой роста для Мурманской области. С этой целью началась разработка комплексной концепции развития села, которая должна превратить его в туристический и производственный центр. Планируется создать здесь туристические объекты и построить уникальные предприятия по переработке арктических деликатесов, общая сумма инвестиций оценивается в 450 млн рублей. Власти региона уже взяли на сопровождение девять инвестпроектов в Териберке.

Село Териберка расположено в 120 км от Мурманска на берегу Баренцева моря. В 1990-е годы экономический кризис серьезно ударил по селу, большинство предприятий закрылись, жители стали уезжать, население села сократилось до 900 человек, многие дома были разрушены или законсервированы. Таким село и было показано в фильме "Левиафан", однако шумный успех фильма и показанные в нем уникальные виды териберской природы сделали село популярным у туристов и привлекли сюда активистов, мечтающих о возрождении российской глубинки.