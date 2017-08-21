Ведущие вузы РФ дополнительно получат 8,7 млрд руб. в 2018-2019 годах

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Ведущие вузы РФ могут получить дополнительную государственную поддержку в размере 8,7 млрд рублей в 2018-2019 гг., а распределяться субсидии будут согласно новому подходу, разработанному Минобрнауки РФ.

Как говорится в опубликованном в понедельник на федеральном портале проектов нормативных актов документе, субсидирование вузов в 2018 году планируется увеличить на более чем 4,2 млрд руб. - с 10,3 млрд руб. до 14,5 млрд руб., в 2019 - еще на 4,5 млрд руб. В 2020 году количество выделенных средств останется неизменным и составит также 14,5 млрд руб.

Подготовленный ведомством проект постановления правительства также вносит изменения в механизм распределения бюджетных средств между вузами. Так, при распределении субсидий будут учитываться планы мероприятий по реализации программ повышения конкурентоспособности и соответствующих отчетов по реализации этих планов каждого вуза-победителя, а также достижение вузами плановых значений показателей результативности. Исходя из этих данных будет осуществляться ранжирование вузов.

После этого Совет по повышению конкуретноспособности ведущих университетов будет принимать решение о количестве групп, на которые будут поделены вузы-победители, и о количестве вузов в каждой такой группе, для которых будут установлены коэффициенты для распределения субсидий.

Ежегодно Совет будет готовить отчет для Минобрнауки, содержащий рекомендации о продолжении оказания господдержки вузам-победителям.