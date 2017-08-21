Ямальские власти выделили в 2017 году 530 млн рублей на обеспечение жильем детей-сирот

ТАСС, 21 августа. Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) выделило в 2017 году 530 млн рублей на обеспечение жильем 159 детей-сирот. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе правительства региона.

"В Ямало-Ненецком автономном округе с начала 2017 года 116 детей-сирот обеспечены благоустроенным жильем, из них восемь получили квартиры в Тюмени в микрорайоне Ямальский-2. Всего, по данным окружного департамента образования, в текущем году жилыми помещениями будут обеспечены 159 детей-сирот. В окружном бюджете для формирования специализированного жилищного фонда на приобретение жилья предусмотрено 530 млн рублей, из федерального бюджета выделено 2,4 млн рублей на обеспечение жильем ямальских детей-сирот по договорам найма специализированных жилых помещений", - говорится в сообщении пресс-службы.

В пресс-службе добавили, что в ЯНАО действует региональный закон "О порядке обеспечения жилыми помещениями граждан", согласно которому ребенок-сирота по достижении 18-летнего возраста может получить квартиру в Тюмени.

"Такая мера применяется только с согласия детей- получателей. Порядок действует с 2014 года, с начала его реализации более ста детей-сирот предпочли переехать в Тюмень. По данным профильного ведомства, в 2016 году ключи от новых квартир получили 183 сироты, из них 19 детей - участников программы получили жилье в Тюмени, - сообщили в пресс-службе.