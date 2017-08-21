В высокогорных районах Сочинского национального парка сохранились самшиты

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Самшиты, уничтоженные бабочкой-огневкой в Сочинском национальном парке, сохранились в высокогорных районах. Администрация особо охраняемой природной территории (ООПТ) планирует восстановить утраченные рощи. Об этом в понедельник сообщил ТАСС пресс-секретарь Минприроды России Николай Гудков.

Ранее СМИ сообщали о том, что в Сочинском национальном парке полностью уничтожены самшитовые рощи, существовавшие последние 1,8 млн лет. Деревья пострадали от бабочки-огневки, вредителя, занесенного на территорию ООПТ во время подготовки к Олимпиаде в Сочи в 2012 году.

"В высокогорье самшиты сохранились. На территории Сочинского национального парка процесс [распространения вредителя] дальше не идет, администрация парка располагает значительным по объему посадочным материалом самшита, который планируется высаживать в парке в дальнейшем", - рассказал собеседник агентства.

Гудков рассказал, что Минприроды ранее обращалось в прокуратуру по факту массовой гибели деревьев. В ведомстве считают, что ущерб природе был нанесен злонамеренно или по ошибке, виновные в этом должны быть установлены.

Самшит колхидский растет только на Кавказе. Леса самшита участвуют в регулировании водного баланса, а корневые системы закрепляют почву, что особенно важно в горных районах, где активно идет смыв плодородного грунта.