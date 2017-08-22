Проект #ЖИТЬ выпустил клип ко Дню Государственного флага РФ

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ТАСС, 22 августа. Проект #ЖИТЬ Игоря Матвиенко выпустил видеоклип ко Дню Государственного флага Российской Федерации.
В видео показаны государственные символы, архитектура, технологические открытия, культурные ценности и спортивные достижения страны, отмечается в пресс-релизе проекта.
Ролик сделан с использованием геометрического и цветового приемов монтажа – каждый кадр иллюстрирует одновременно сразу несколько объектов, которые складываются в единую геометрическую фигуру, оставаясь при этом в едином цветовом решении триколора Российской Федерации.
Посмотреть видео можно на сайте проекта жить.рф, в группе #ЖИТЬ во "ВКонтакте", на канале проекта в YouTube.
#ЖИТЬ - общероссийский социальный проект, призванный поддержать людей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. На сайте жить.рф любой человек может поделиться своим опытом преодоления трудностей и тем, что для него значит жить.