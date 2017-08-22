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"Защитники Белого дома" провели в Москве митинг в честь Дня флага

Общество
22 августа, 13:21 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, августа. /ТАСС

На согласованное мероприятие вышло около 30 человек

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МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Объединение "защитников Белого дома" от ГКЧП провели согласованный с властями митинг в честь Дня государственного флага РФ. Акция получилась немногочисленной: у памятного знака "Защитникам демократии в России" на пересечении Нового Арбата и Садового кольца собрались около трех десятков человек, передает корреспондент ТАСС.

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После символического поднятия флага выступил бывший народный депутат Российской Федерации Лев Пономарев. Он напомнил, что новый флаг был утвержден "после демократической революции, после разгрома ГКЧП".

"Это был символ новой демократической России. Мы пережили много сложных моментов за эти 26 лет. Возможность бороться за демократию в России есть, мы этим занимаемся, и не мы одни", - заявил Пономарев, возглавляющий движение "За права человека".

В митинге приняли участие заместитель председателя партии "Яблоко" Александр Гнездилин и сопредседатель московского отделения партии "Парнас" Михаил Шнейдер.

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