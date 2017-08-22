"Защитники Белого дома" провели в Москве митинг в честь Дня флага

Определился первый призер конкурса "Стоп-кадр. От Северного Кавказа до Дальнего Востока"Новости агентства 22 августа, 14:07
Величкин: новый сезон КХЛ будет для магнитогорского "Металлурга" интересным и непростымСпорт 22 августа, 14:06
Лыжница Йохауг считает несправедливым решение CAS продлить срок дисквалификацииСпорт 22 августа, 14:02
Forbes назвал Марка Уолберга самым высокооплачиваемым актером годаКультура 22 августа, 13:54
Эксперт: химические антибиотики в животноводстве надо замещать лекарственными травамиНовости партнеров 22 августа, 13:50
Гонщик "Формулы-1" Райкконен продлил контракт с "Феррари"Спорт 22 августа, 13:49
Газон на "Волгоград-Арене" будет засеян в первой половине сентябряСпорт 22 августа, 13:45
Сбербанк выделил кредит в 855 млн руб. на реставрацию Дома Наркомфина в МосквеОбщество 22 августа, 13:42
Крупный пожар в Ростове-на-Дону потушенПроисшествия 22 августа, 13:36
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Объединение "защитников Белого дома" от ГКЧП провели согласованный с властями митинг в честь Дня государственного флага РФ. Акция получилась немногочисленной: у памятного знака "Защитникам демократии в России" на пересечении Нового Арбата и Садового кольца собрались около трех десятков человек, передает корреспондент ТАСС.
После символического поднятия флага выступил бывший народный депутат Российской Федерации Лев Пономарев. Он напомнил, что новый флаг был утвержден "после демократической революции, после разгрома ГКЧП".
"Это был символ новой демократической России. Мы пережили много сложных моментов за эти 26 лет. Возможность бороться за демократию в России есть, мы этим занимаемся, и не мы одни", - заявил Пономарев, возглавляющий движение "За права человека".
В митинге приняли участие заместитель председателя партии "Яблоко" Александр Гнездилин и сопредседатель московского отделения партии "Парнас" Михаил Шнейдер.